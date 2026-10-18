AC Milán zůstává v Serii A neporažen, Atalantu přetlačil 3:2

AC Milán porazil Atalantu 3:2, i po 7. kole zůstal neporažen a v neúplné tabulce poskočil na čtvrté místo. Como zvítězilo na hřišti Fiorentiny 3:1, vyhrálo po třech zápasech a je o jediný bod páté.
Už tak početná marodka Bergama se v Miláně rozrostla už ve 20. minutě o obránce Kolasinace. Jeho místo zaujal odchovanec Obrič, jenž během několika minut ve vlastním vápně rukou zablokoval střelu Musaha a zavinil penaltu, kterou proměnil Goncalo Ramos.
Domácí nadále diktovali tempo hry a těsně před pauzou zvýšil Rabiot. V 53. minutě opět hosté zahráli ve vápně rukou, tentokrát ale Carnesecchi vystihl Ramosův záměr a penaltu zneškodnil. Dlouho se však z úspěchu neradoval, protože domácí skórovali hned z následného rohu. Hlavou se prosadil obránce Gila a v Serii A se zapsal mezi střelce poprvé od roku 2024.
Rossoneri po třetím gólu polevili a i přes pohodlný náskok téměř přišli o vedení. Po brankách Gaetana a Krstoviče se tváří v tvář Maignanovi octl Zappacosta, ale francouzský brankář tým podržel. AC Milán vyhrál i třetí domácí zápas v ligové sezoně.
Como se ujalo vedení zásluhou Liberaliho. Devatenáctiletý záložník při třetím startu za severoitalský klub oslavil premiérovou branku v Serii A. O chvíli později zvýšil hlavičkou Paz.
Fiorentina se vrátila do zápasu po rohovém kopu. Zblokovaný míč se dostal jen k nohám Pongračiče, jenž zblízka dal první gól v Serii A. Domácí se kontaktním gólem vybičovali ke zlepšenému výkonu a několikrát málem vyrovnali, Pongrančiče připravil o druhou branku ofsajd. Como si nakonec ještě pojistilo vítězství zásluhou Duvikase.
Výsledky 7. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 7. kola italské fotbalové ligy
AC Milán – Bergamo 3:2 (24. Ramos, 43. Rabiot, 58 Gila – 66. Gaetano, 81. Krstovič), Udine – Lecce 0:3 (11. Gaspar, 33. N'Dri, 86. Siebert), Fiorentina – Como 1:3 (42. Pongrančič – 32. Liberali, 36. Paz, 56. Duvikas), Frosinone – Sassuolo 4:2 (26., 30. a 57. Raimondo, 9. Calo – 15. Berardi, 37. Thorstvedt), Benátky – Neapol 1:0 (49. A. Adams), Boloňa – Inter 1:3 (10. Pobega – 44. Thuram, 69. Augusto, 83. Bonny), AS Řím – FC Janov 2:0 (50. Casto, 68. Lulli), Udine – Lecce 0:3 (11. Gaspar, 33. N'Dri, 86. Siebert), Fiorentina – Como 1:3 (42. Pongrančič – 32. Liberali, 36. Paz, 56. Duvikas), Juventus Turín – Lazio Řím 0:3 (37. Provstgaard, 66. Isaksen, 89. Dele-Bashiru).