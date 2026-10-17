Inter Milán otočil zápas v Boloni, Benátky poprvé bodovaly

Inter Milán zvítězil 3:1 nad Boloní. Neúplné tabulce vévodí s náskokem dvou bodů před AS Řím, které zvítězilo 2:0 nad Janovem. Třetí Lazio Řím se na vedoucí Inter může v neděli bodově dotáhnout v případě vítězství na hřišti Juventusu Turín. Neapol prohrála v 7. kole na hřišti posledních Benátek 0:1.
Obhájci titulu v Boloni inkasovali už po deseti minutách, kdy tvrdou ranou k bližší tyči skóroval záložník Pobega a vstřelil svůj první gól v sezoně. Inter vyrovnal ještě do konce poločasu. Thuram si naskočil na Barellův centr a hlavou se trefil počtvrté v sezoně.
O vítězný gól Interu se postaral střídající Brazilec Augusto po prvním dotyku s míčem na hrací ploše, když jej doklepl do odkryté branky. Sedm minut před koncem zpečetil výhru Francouz Bonny po Augustově přízemním centru.
Fotbalisté AS Řím rozhodli brankami ve druhém poločase. V 50. minutě se poprvé od letního přestupu z Boloni trefil argentinský útočník Castro a skóre uzavřel v 68. minutě premiérovým gólem v Serii A devatenáctiletý krajní bek Lulli. Tým trenéra Gian Piera Gasperiniho neprohrál už 13 ligových zápasů od začátku dubna.
Nováček soutěže s novým trenérem Davidem Nicolou poprvé v sezoně bodoval. Zápas Benátek s Neapolí rozhodl ve 49. minutě nigerijský útočník Adams, jehož střela se ještě před gólmanem Meretem otřela o bránícího stopera Rrahmaniho.
Dosavadní trenér Benátek Giovanni Stroppa byl po minulém zápase a šesté ligové porážce za sebou odvolán a jeho nástupce zažil snovou premiéru. Tým pod jeho vedením zvítězil nad Neapolí v Serii A poprvé od roku 1942.
Neapol prohrála pátý z posledních osmi soutěžních zápasů a v neúplné tabulce je devátá. Benátky zůstaly poslední.
Výsledky 7. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 7. kola italské fotbalové ligy
Benátky – Neapol 1:0 (49. A. Adams), Boloňa – Inter Milán 1:3 (10. Pobega – 44. Thuram, 69. Augusto, 83. Bonny), AS Řím – FC Janov 2:0 (50. Casto, 68. Lulli).