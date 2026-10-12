Fotbal

SESTŘIHBenátky po návratu do italské ligy prohrály i pošesté


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Benátky prohrály i šestý zápas po návratu do italské fotbalové ligy. V Bergamu podlehly 1:3, dva góly vítězů dal Nikola Krstovič. U první branky domácích navíc černohorský útočník asistoval.

Bergamo vykročilo za ukončením série tří ligových porážek rázně a už po šesti minutách vedlo 2:0. Krstovič nejprve vyzval povedenou přihrávkou ke skórování Kessiého a chvíli nato sám hlavičkou zvýšil. Po půlhodině hry se dostal k míči po zákroku brankáře Stankoviče a připsal si třetí gól v tomto ligovém ročníku.

Hosté už jen snížili. Atalanta dohrávala zápas v deseti poté, co v 88. minutě dostal za faul na Helgasona červenou kartu Elmas.

Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy

Bergamo – Benátky 3:1 (6. a 30. Krstovič, 4. Kessié – 37. Hainaut)

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