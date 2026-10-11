Monza trápila Lazio i v deseti, ale na body to nestačilo

I po 6. kole zůstávají v italské lize neporažení fotbalisté Lazia Řím. Ti v neděli na svém stadionu porazili Monzu 3:1 a mají stejně bodů jako vedoucí Inter Milán. Ten do čela poskočil v sobotu po výhře 3:0 nad Parmou. O dva body za vedoucí dvojicí zaostává AS Řím, který v oslabení jen remizoval na hřišti Coma 0:0. Svěřenci Cesca Fabregase ztrácejí na čelo už pět bodů.
Laziu stačily ani ne tři minuty, než prolomilo bezgólový stav. Poprvé dal gól za římský klub obránce Nuno Tavares, který z vnějšku pokutového území zamířil pod horní tyč a hostující brankář Törnqvist neměl šanci. Lazio zvýšilo vedení ve 23. minutě, když Isaksen vymetl dolní roh branky. Monze ještě víc zkomplikoval situaci deset minut před pauzou bek Lucchesi: Noslina postupujícího na branku zatáhl za dres k zemi a byl vyloučen.
Monza provedla v poločase trojité střídání a i přes oslabení snížila. Dany Mota prodloužil rohový kop na Goglichidzeho a ten se zblízka prosadil hlavou. Lazio pak se štěstím přečkalo dvě velké šance. Tři body nakonec domácím zajistil střídající Pinamonti, jenž se za Římany prosadil poprvé od letního přestupu ze Sassuola.
Tým AS hrál v deseti od 53. minuty, kdy dostal červenou kartu nizozemský útočník Malen. Nejlepší ligový střelec se pokoušel napravit špatné zpracování skluzem, ale míč minul a trefil Kaikiho kotník. Como málem využilo přesilovku téměř okamžitě, jenže Perrone zblízka přestřelil. Hosté byli v závěru pod tlakem, ale obrana v čele s gólmanem Gollinim neinkasovala.
AC Milán remizoval na hřišti Sassuola 1:1 a udržel ligovou neporazitelnost. V šestém kole si však připsal už třetí nerozhodný výsledek a na čelo tabulky ztrácí čtyři body. Rossoneri poslal v 63. minutě do vedení Rabiot, o pět minut později opět bylo nerozhodné skóre po trefě Odenthala.
Boloňa zvítězila na hřišti Lecce 2:1 a připsala si první vítězství v ligové sezoně. Znovu u toho nebyl Martin Vitík, jenž se premiérových minut v novém ročníku Serie A zatím nedočkal ani pod novým trenérem Raffaelem Palladinem.
Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy
FC Janov – Fiorentina 2:1 (8. Osmajič, 15. Messias – 73. vlastní Vásquez), Inter Milán – Parma 3:0 (13. Sučič, 18. Calhanoglu z pen., 31. Thuram), Neapol – Frosinone 3:0 (29. z pen. a 90.+4 De Bruyne, 32. Lang), Como – AS Řím 0:0, Lazio Řím – Monza 3:1 (3. Taares, 23. Isaksen, 88. Pinamonti – 46. Goglichidze), Lecce – Boloňa 1:2 (64. Fatah – 17. Orsolini, 75. Enem), Sassuolo – AC Milán 1:1 (68. Odenthal – 63. Rabiot),