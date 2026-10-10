Inter Milán se po výhře 3:0 nad Parmou dostal do čela italské ligy

Hladkou výhrou 3:0 nad Parmou se na první místo italské Serie A dostali fotbalisté milánského Interu. Sesadit je mohou v neděli hráči AS Řím, pokud uspějí na trávě Coma. Stejným výsledkem v sobotu deklasovali nováčka Frosinone také fotbalisté Neapole. Janov slavil díky dvěma gólům v první čtvrthodině výhru 2:1 nad Fiorentinou, čímž opustil předposlední místo tabulky.
Parma během reprezentační přestávky vyměnila trenéra, ale jejímu bývalému hráči Albertu Gilardinovi premiéra zhořkla. Už po půlhodině bylo jasné, že i remíza bude nedosažitelná. Nejproduktivnější útok Serie A totiž nezahálel. Přesně mířili Chorvat Sušič, Francouz Thuram a Turek Calhanoglu z penalty po faulu na Pia Esposita, který potvrdilo video. Ve druhém poločase už rumunský trenér Cristian Chivu své opory šetřil na úterní Ligu mistrů proti Bruggám.
Už čtrnáct let si v italské lize žádný nováček nevedl tak dobře jako letos Frosinone. Díky deseti bodům po pěti kolech na tom hosté byli před zápasem dokonce lépe než domácí vicemistr Neapol. Ale pod Vesuvem se favorit rychle prosadil.
V úvodu ještě Dán Höjlund neproměnil penaltu, ale za dvě minuty se situace opakovala a Belgičan De Bruyne při pokutovém kopu nezaváhal. Nizozemec Lang pak vstřelil první gól po návratu z hostování v Galatasaray a v nastavení uzavřel účet znovu De Bruyne.
Fiorentina po nepovedeném startu a třech porážkách také vyměnila trenéra a návrat Paola Vanoliho na lavičku jí zpočátku svědčil, ale v sobotu se vše vrátilo do starých kolejí. Hned v úvodu se potvrdilo, že tým z Florencie má jednu z nejhorších obran v Serii A. Černohorci Osmajičovi stačilo patnáct minut na to, aby dal první gól a druhý připravil pro Brazilce Messiase. Vlastní branka už jen zmírnila porážku hostů, kteří se propadli na sestupové příčky.
Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 6. kola italské fotbalové ligy
FC Janov – Fiorentina 2:1 (8. Osmajič, 15. Messias – 73. vlastní Vásquez), Inter Milán – Parma 3:0 (13. Sučič, 18. Calhanoglu z pen., 31. Thuram), Neapol – Frosinone 3:0 (29. z pen. a 90.+4 De Bruyne, 32. Lang).