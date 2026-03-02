Fotbalisté Plzně nevyužili možnost vystřídat na třetím místě první ligy Jablonec, když prohráli ve 24. kole ve Zlíně 0:3. Nečekaný debakl na sebe po zápase vzal trenér Martin Hyský. Trenér Západočechů přiznal, že na týmu zanechalo stopy čtvrteční vyřazení po penaltách z Evropské ligy s Panathinaikosem Athény.
Hyský po neúspěchu ve Zlíně: Porážku beru na sebe. Gratuluji soupeři, výhru si zasloužil
„Chtěli jsme hrát fotbal, dostávat se do šancí a prezentovat se poněkud jinak. Rozhodně jsme si takto zápas nepředstavovali. Já tuto porážku beru na sebe,“ řekl padesátiletý kouč.
Oproti pohárovému duelu s Panathinaikosem udělal hned sedm změn. Pouze Wiegele, Červ, Hrošovský a Lawal byli v základní sestavě i ve čtvrtek. „Chtěli jsme jít do zápasu s čerstvými hráči, ale moc se to nepovedlo. Zlín dal brzy gól, pak dobře bránil, zklidnil se,“ uvedl Hyský.
Přesto měla Plzeň spoustu času s výsledkem i vlastní hrou něco udělat, ale zejména v první půli jí to moc nešlo. „Hodně jsme to přehrávali, nenašli jsme cestu k zakončení, a to ovlivnilo celý výsledek,“ podotkl Hyský a připustil, že hráči jsou unaveni. „Ale není důvod se na to vymlouvat, hráči mají veškerý servis, je o ně dobře postaráno, aby dobře zregenerovali,“ dodal.
Klíčový byl první gól střídajícího domácího Michala Cupáka na 2:0 v 71. minutě. Přišel krátce poté, co Ladra nedal velkou šanci. Místo vyrovnání tak Zlín navýšil vedení. „Nebylo z nás potom cítit, že jsme dál nešli za výsledkem a těch 20 minut do konce jsme do toho nedali kvalitu. To mě štve ze všeho nejvíc. Po třetím gólu už bylo hotovo,“ konstatoval bývalý trenér Vlašimi nebo Karviné.
Kromě fyzické únavy nepřispělo k plzeňskému rozpoložení ani vyřazení z Evropské ligy. „Víme, jak je složité hrát ligu po pohárech, v němž vypadnete ještě po penaltách. Určitě to zanechalo na týmu stopy, vzalo nám to hodně sil. Když prohrajete po penaltách, ztratíte motivaci, kterou v sezoně máte. Takže zklamání bylo ve všech. Ale jsme profíci, měli jsme se i tak prezentovat lepším výkonem,“ řekl bývalý hráč Slavie.
Se Zlínem prohrál i podruhé v ligové sezoně, loni v srpnu to však bylo na lavičce Karviné. „Je to nepříjemný soupeř, gratuluji Zlínu, výhru si zasloužil. Jeho strategie fungovala. Doufám, že až se potkáme potřetí, dopadne to jinak,“ mínil Hyský.