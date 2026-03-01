Fotbal

SOUHRNOslabené Slovácko zvítězilo v Karviné, Plzeň padla ve Zlíně


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Ani oslabení nezabránilo Slovácku v tom, aby ve 24. kole první fotbalové ligy porazilo doma Karvinou. Plzeň překvapivě prohrála ve Zlíně 0:3 a poprvé na jaře nebodovala. Na třetí Jablonec dál ztrácí tři body.

Plzeň se po nečekané porážce ve Zlíně nedotáhla na třetí Jablonec

Fotbalisté Plzně překvapivě prohráli ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže poprvé nebodovali. K nečekané výhře nasměroval nováčka už ve třetí minutě bývalý hráč Viktorie Tomáš Poznar, ve druhé půli se dvakrát v rozmezí deseti minut trefil střídající Michal Cupák.

Plzeň nezvítězila v lize podruhé za sebou a nevyužila možnost se v případě výhry bodově dotáhnout na třetí Jablonec, který v sobotu v Mladé Boleslavi prohrál stejným poměrem. Svěřenci Martina Hyského si navíc nespravili náladu po čtvrtečním vypadnutí v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy s Panathinaikosem Athény.

Než se nově složená plzeňská obrana stačila zformovat, lovila míč ze sítě. Na Machalíkův rohový kop si ideálně vyskočil veterán Poznar a hlavou otevřel skóre duelu. Plzeň se nemohla dostat do tempa, vázla jí rozehrávka i souhra.

Co se nepovedlo Viktorii, zvládl střídající domácí hráč. Čerstvý Cupák využil chyby Kadlece, položil si na trávník Krčíka a nedal Wiegelemu šanci, neboť balon umístil pod břevno. Plzni už moc času na obrat nezbývalo, navíc inkasovala potřetí a opět z Cupákovy kopačky. Domácí záložník po Koubkově rychlé akci tečoval míč za Wiegeleho záda.

Slovácko zvítězilo v Karviné navzdory půlhodinovému oslabení

Karviná podlehla doma Slovácku 0:2. Ve 39. minutě otevřel skóre Jan Suchan a v sedmé minutě nastavení přidal pojistku Roman Horák. Hosté už v té době hráli bez vyloučeného Tichomira Kostadinova, který dostal v 60. minutě červenou kartu.

Celek z Uherského Hradiště zdolal v lize Karvinou po dvou porážkách. Svěřenci trenéra Romana Skuhravého vyhráli druhé kolo po sobě a na 14. místě tabulky odskočili poslední Dukle Praha už na sedm bodů. Karviná potvrdila výrazný pokles formy, i v pátém zápase jarní části nejvyšší soutěže utrpěla porážku a je osmá.

Slezané přitom začali aktivněji, k velkým šancím se ale přes hostující obranu těžko dostávali. Hosté trpělivě čekali na svou šanci a v 39. minutě otevřeli skóre. Po rychlé kombinační akci nabil Ndefe před vápno Suchanovi a ten z první technickým obstřelem k tyči překonal Lapeše.

Hostům výrazně zkomplikoval závěr Kostadinov, který zatáhl střídajícího Viníciuse a sudí Wulkan ho po druhé žluté kartě vyloučil. Slovácko se nicméně v oslabení semklo a dlouho nepouštělo soupeře do šancí. V poslední minutě hosté pojistili svůj náskok. Lapeš chtěl rozehrát na Camaru, u míče byl ale dříve Horák a ten po kličce gólmanovi z hranice vápna skóroval do odkryté branky. Mladý záložník, hostující ve Slovácku ze Sparty, se při své premiéře v základní sestavě poprvé trefil v lize.

Výsledky 24. kola první fotbalové ligy

Sparta Praha – Baník Ostrava 5:2 (2:1)
Branky: 4. Ševínský, 25. Haraslín, 73. Vydra, 90.+8 Zelený, 90.+11 Rrahmani z pen. – 16. vlastní Zelený, 90.+1 Planka. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Machač – Petřík (video). ŽK: Ševínský, Haraslín – Chaluš, Kante, Pojezný. ČK: 90.+9 Pojezný. Diváci: 18 056.
Sparta: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Irving (67. Martinec), Ryneš – Mercado (67. Kuol), Haraslín (80. Rrahmani) – Vojta (67. Kuchta). Trenér: Priske.
Ostrava: Jedlička – Chaluš (82. Buchta), Kričfaluši, Pojezný – Bewene (46. Rusnák), Boula, Planka, Holzer (82. Pira) – Šancl (74. Musák), Jurečka – Gning (64. Kante). Trenér: Smetana.

FK Mladá Boleslav – FK Jablonec 3:0 (0:0)
Branky: 47. Ševčík, 52. Kostka, 55. vlastní Sobol. Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Všetečka (video). ČK: Alégué (Jablonec, po skončení utkání). Diváci: 1691.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Hybš – Kostka, Karafiát (76. Pech), D. Kozel (86. Donát), Šubert – Ševčík (86. Lehký), John (64. Langhamer) – Kabongo (64. Buryán). Trenér: Majer.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (72. Singhateh), Nebyla, Sedláček (56. Zorvan), Sobol (56. Polidar) – Alégué, Hollý (56. Okeke) – Jawo (80. Chramosta). Trenér: L. Kozel.

FK Pardubice – FK Teplice 1:1 (1:1)
Branky: 40. Patrák – 11. Bílek z pen. Rozhodčí: J. Beneš – Volf, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Patrák, Mahuta – Krejčí, Zlatohlávek, Radosta, Frťala (trenér). ČK: 89. Godwin – 79. Fortelný. Diváci: 2867.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Solil, Konečný – Godwin, Míšek (69. Jelínek), Hlavatý, Mahuta – Tanko (86. Vecheta), Patrák (62. Botos) – Krobot (62. Smékal). Trenér: Trousil.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka (73. Fully), Riznič – Kodeš (85. Jukl), Bílek (65. Fortelný) – Radosta, D. Mareček (46. Švanda), Krejčí (46. Náprstek) – Zlatohlávek. Trenér: Frťala.

Slovan Liberec – FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Branka: 38. Pilař. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Váňa – Adámková (video). ŽK: Letenay, Rus – Mihálik (mimo hřiště), Horejš (trenér). Diváci: 3579.
Liberec: Koubek – Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo – Stránský, Diakité (36. Lexa) – Dulay (60. Hodouš), Mahmic (60. Rus), Mašek (75. Letenay) – Krollis (36. Soliu). Trenér: Kováč.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (63. Ludvíček), Darida (74. Neto), Trubač, Horák – Vlkanova (81. Kubr), Pilař (81. Binar) – Mihálik (74. Regža). Trenér: Horejš.

MFK Karviná – 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Branky: 39. Suchan, 90.+7 Horák. Rozhodčí: Wulkan – Vlček, Šůma – Berka (video). ŽK: Condé – Kostadinov, Stojčevski, Heča. ČK: 60. Kostadinov. Diváci: 2826.
Karviná: Lapeš – Traoré (66. Condé), Camara, Fleišman (45. Skyba), Labík – Křišťan, Kačor (66. Štorman) – Ayaosi (83. Fiala), Samko, Šigut – Ezeh (46. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Slovácko: Heča – Vaško (86. Mulder), Rundič, Stojčevski – Ndefe, Horák, Kostadinov, Blahút (90.+3 Barát) – Havlík (72. Ndubuisi), Suchan (72. Šviderský), Ouanda (46. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.

FC Zlín – Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)
Branka: 71. a 81. Cupák, 3. Poznar. Rozhodčí: Starý – Zoufalý, Slavíček – Orel (video). Bez karet. Diváci: 3621.
Zlín: Dostál – Křapka, Jugas, Kolář (30. Černín) – Kopečný, Nombil, Didiba (86. Pešek), Fukala – Petruta (46. Pišoja), Machalík (67. Cupák) – Poznar (67. Koubek). Trenér: Červenka.
Plzeň: Wiegele – Kadlec, Krčík, Doski, Sojka – Hrošovský, Červ (65. Višinský) – Lawal (65. Ladra), Valenta (82. Souaré), Slončík (46. Memič) – Adu (65. Vašulín). Trenér: Hyský.

Čtěte také

SOUHRNVotroci přetrhli Liberci vítěznou domácí šňůru, Sparta naložila Baníku pět gólů

28. 2. 2026

Votroci přetrhli Liberci vítěznou domácí šňůru, Sparta naložila Baníku pět gólů
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.