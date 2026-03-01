Ani oslabení nezabránilo Slovácku v tom, aby ve 24. kole první fotbalové ligy porazilo doma Karvinou. Plzeň překvapivě prohrála ve Zlíně 0:3 a poprvé na jaře nebodovala. Na třetí Jablonec dál ztrácí tři body.
Fotbalisté Plzně překvapivě prohráli ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže poprvé nebodovali. K nečekané výhře nasměroval nováčka už ve třetí minutě bývalý hráč Viktorie Tomáš Poznar, ve druhé půli se dvakrát v rozmezí deseti minut trefil střídající Michal Cupák.
Plzeň nezvítězila v lize podruhé za sebou a nevyužila možnost se v případě výhry bodově dotáhnout na třetí Jablonec, který v sobotu v Mladé Boleslavi prohrál stejným poměrem. Svěřenci Martina Hyského si navíc nespravili náladu po čtvrtečním vypadnutí v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy s Panathinaikosem Athény.
Než se nově složená plzeňská obrana stačila zformovat, lovila míč ze sítě. Na Machalíkův rohový kop si ideálně vyskočil veterán Poznar a hlavou otevřel skóre duelu. Plzeň se nemohla dostat do tempa, vázla jí rozehrávka i souhra.
Co se nepovedlo Viktorii, zvládl střídající domácí hráč. Čerstvý Cupák využil chyby Kadlece, položil si na trávník Krčíka a nedal Wiegelemu šanci, neboť balon umístil pod břevno. Plzni už moc času na obrat nezbývalo, navíc inkasovala potřetí a opět z Cupákovy kopačky. Domácí záložník po Koubkově rychlé akci tečoval míč za Wiegeleho záda.
Slovácko zvítězilo v Karviné navzdory půlhodinovému oslabení
Karviná podlehla doma Slovácku 0:2. Ve 39. minutě otevřel skóre Jan Suchan a v sedmé minutě nastavení přidal pojistku Roman Horák. Hosté už v té době hráli bez vyloučeného Tichomira Kostadinova, který dostal v 60. minutě červenou kartu.
Celek z Uherského Hradiště zdolal v lize Karvinou po dvou porážkách. Svěřenci trenéra Romana Skuhravého vyhráli druhé kolo po sobě a na 14. místě tabulky odskočili poslední Dukle Praha už na sedm bodů. Karviná potvrdila výrazný pokles formy, i v pátém zápase jarní části nejvyšší soutěže utrpěla porážku a je osmá.
Slezané přitom začali aktivněji, k velkým šancím se ale přes hostující obranu těžko dostávali. Hosté trpělivě čekali na svou šanci a v 39. minutě otevřeli skóre. Po rychlé kombinační akci nabil Ndefe před vápno Suchanovi a ten z první technickým obstřelem k tyči překonal Lapeše.
Hostům výrazně zkomplikoval závěr Kostadinov, který zatáhl střídajícího Viníciuse a sudí Wulkan ho po druhé žluté kartě vyloučil. Slovácko se nicméně v oslabení semklo a dlouho nepouštělo soupeře do šancí. V poslední minutě hosté pojistili svůj náskok. Lapeš chtěl rozehrát na Camaru, u míče byl ale dříve Horák a ten po kličce gólmanovi z hranice vápna skóroval do odkryté branky. Mladý záložník, hostující ve Slovácku ze Sparty, se při své premiéře v základní sestavě poprvé trefil v lize.
Výsledky 24. kola první fotbalové ligy
Sparta Praha – Baník Ostrava 5:2 (2:1)
Branky: 4. Ševínský, 25. Haraslín, 73. Vydra, 90.+8 Zelený, 90.+11 Rrahmani z pen. – 16. vlastní Zelený, 90.+1 Planka. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Machač – Petřík (video). ŽK: Ševínský, Haraslín – Chaluš, Kante, Pojezný. ČK: 90.+9 Pojezný. Diváci: 18 056.
Sparta: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Irving (67. Martinec), Ryneš – Mercado (67. Kuol), Haraslín (80. Rrahmani) – Vojta (67. Kuchta). Trenér: Priske.
Ostrava: Jedlička – Chaluš (82. Buchta), Kričfaluši, Pojezný – Bewene (46. Rusnák), Boula, Planka, Holzer (82. Pira) – Šancl (74. Musák), Jurečka – Gning (64. Kante). Trenér: Smetana.
FK Mladá Boleslav – FK Jablonec 3:0 (0:0)
Branky: 47. Ševčík, 52. Kostka, 55. vlastní Sobol. Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Všetečka (video). ČK: Alégué (Jablonec, po skončení utkání). Diváci: 1691.
M. Boleslav: Floder – Matoušek, Králik, Hybš – Kostka, Karafiát (76. Pech), D. Kozel (86. Donát), Šubert – Ševčík (86. Lehký), John (64. Langhamer) – Kabongo (64. Buryán). Trenér: Majer.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (72. Singhateh), Nebyla, Sedláček (56. Zorvan), Sobol (56. Polidar) – Alégué, Hollý (56. Okeke) – Jawo (80. Chramosta). Trenér: L. Kozel.
FK Pardubice – FK Teplice 1:1 (1:1)
Branky: 40. Patrák – 11. Bílek z pen. Rozhodčí: J. Beneš – Volf, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Patrák, Mahuta – Krejčí, Zlatohlávek, Radosta, Frťala (trenér). ČK: 89. Godwin – 79. Fortelný. Diváci: 2867.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Solil, Konečný – Godwin, Míšek (69. Jelínek), Hlavatý, Mahuta – Tanko (86. Vecheta), Patrák (62. Botos) – Krobot (62. Smékal). Trenér: Trousil.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka (73. Fully), Riznič – Kodeš (85. Jukl), Bílek (65. Fortelný) – Radosta, D. Mareček (46. Švanda), Krejčí (46. Náprstek) – Zlatohlávek. Trenér: Frťala.
Slovan Liberec – FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Branka: 38. Pilař. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Váňa – Adámková (video). ŽK: Letenay, Rus – Mihálik (mimo hřiště), Horejš (trenér). Diváci: 3579.
Liberec: Koubek – Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo – Stránský, Diakité (36. Lexa) – Dulay (60. Hodouš), Mahmic (60. Rus), Mašek (75. Letenay) – Krollis (36. Soliu). Trenér: Kováč.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (63. Ludvíček), Darida (74. Neto), Trubač, Horák – Vlkanova (81. Kubr), Pilař (81. Binar) – Mihálik (74. Regža). Trenér: Horejš.
MFK Karviná – 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Branky: 39. Suchan, 90.+7 Horák. Rozhodčí: Wulkan – Vlček, Šůma – Berka (video). ŽK: Condé – Kostadinov, Stojčevski, Heča. ČK: 60. Kostadinov. Diváci: 2826.
Karviná: Lapeš – Traoré (66. Condé), Camara, Fleišman (45. Skyba), Labík – Křišťan, Kačor (66. Štorman) – Ayaosi (83. Fiala), Samko, Šigut – Ezeh (46. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Slovácko: Heča – Vaško (86. Mulder), Rundič, Stojčevski – Ndefe, Horák, Kostadinov, Blahút (90.+3 Barát) – Havlík (72. Ndubuisi), Suchan (72. Šviderský), Ouanda (46. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
FC Zlín – Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)
Branka: 71. a 81. Cupák, 3. Poznar. Rozhodčí: Starý – Zoufalý, Slavíček – Orel (video). Bez karet. Diváci: 3621.
Zlín: Dostál – Křapka, Jugas, Kolář (30. Černín) – Kopečný, Nombil, Didiba (86. Pešek), Fukala – Petruta (46. Pišoja), Machalík (67. Cupák) – Poznar (67. Koubek). Trenér: Červenka.
Plzeň: Wiegele – Kadlec, Krčík, Doski, Sojka – Hrošovský, Červ (65. Višinský) – Lawal (65. Ladra), Valenta (82. Souaré), Slončík (46. Memič) – Adu (65. Vašulín). Trenér: Hyský.