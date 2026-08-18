Hvězdný záložník Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu

Kapitán španělských mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil sedm sezon, oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub za třicetiletého nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).
Rodri měl v Manchesteru City smlouvu ještě na jednu sezonu. Během angažmá v anglickém klubu pod vedením krajana Pepa Guardioly, jenž po minulé sezoně odešel, pomohl jako jeden z klíčových hráčů ke čtyřem ligovým titulům a triumfu v Lize mistrů.
Zájem o něj měl také Real Madrid, ale mistr světa a Evropy se rozhodl pro Barcelonu. Katalánci nejprve se dvěma nabídkami na 40 a 55 milionů liber neuspěli, po zvýšení odstupného už vedení Manchesteru City kývlo.
„FC Barcelona a Manchester City se dohodly na přestupu (...), Rodri se katalánskému klubu zavázal do 30. června 2030,“ uvedl barcelonský klub v prohlášení.
V Barceloně Rodri nejspíš zmešká úvod sezony v důsledku nedávné menší operace zad. Zranění v poslední době provázela bývalého hráče Villarrealu a Atlética Madrid častěji.
Kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu v kolenu přišel o téměř celou sezonu 2024/25, v minulém ročníku se potýkal s problémy s kolenem a se zadním stehenním svalem.