Fotbal

SESTŘIHHranáčův premiérový bundesligový gól přispěl k remíze Hoffenheimu v Augsburgu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Robin Hranáč přispěl premiérovým gólem v německé fotbalové lize k remíze Hoffenheimu v Augsburgu 2:2. Pětadvacetiletý obránce se prosadil pohotovou hlavičkou poté, co k němu před malým vápnem propadl míč přes několik hráčů po rohu, který rozehrál další český bek Vladimír Coufal.

Hranáč v 35. minutě vrátil hosty do hry. Hoffenheim předtím dvakrát inkasoval v první čtvrthodině. Ještě před poločasovou přestávkou záložník Pobřeží slonoviny Bazoumana Touré vyrovnal, pak už se stav nezměnil. K výhře ale měli blíž domácí, jenže autor prvního gólu zápasu Alexis Claude-Maurice pět minut před koncem z penalty přestřelil branku.

Hoffenheim prodloužil čekání na výhru o čtvrtý zápas a získal za tu dobu teprve druhý bod. V sobotu může přijít o páté místo v tabulce, protože Leverkusen má jen dvoubodovou ztrátu. Desátý Augsburg je bez vítězství dokonce pět kol a po třech porážkách nyní přidal druhou remízu za sebou.

9. 4. 2026

Hložek už trénuje a mohl by stihnout MS. Šulc se vrátí rychle

4. 4. 2026

Schick stým gólem v prestižních ligách přispěl Leverkusenu k vítězství nad Wolfsburgem
