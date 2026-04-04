Schick stým gólem v prestižních ligách přispěl Leverkusenu k vítězství nad Wolfsburgem

Devět branek přineslo utkání německé fotbalové ligy, ve kterém Leverkusen porazil Wolfsburg 5:3. Trefil se i Patrick Schick, který jako první Čech dosáhl na hranici sta gólů v prestižních ligách. Bayern Mnichov ještě v 80. minutě proti Freiburgu prohrával o dvě branky. Nakonec však otočil utkání. Výhru 3:2 vystřelil na konci nastavení Lennart Karl.
V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se mu chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa. První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci.
Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých 11 sekund vrátil hostům vedení. A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.
Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem. Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci v elitních soutěžích na sto branek.
Prvních 16 gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize, nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru. Jeho spoluhráči dnes přidali další tři branky, Leverkusen po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.
Na tři body se výrazně nadřel Bayern Mnichov, který proti Freiburgu dlouho prohrával. Ten na začátku druhé půle poslal do vedení Johan Manzambi. V 71. minutě náskok ještě zvýraznil Lucas Höler.
Za obratem vykročil mnichovský celek o deset minut později, kdy se střelou z dálky prosadil Tom Bischof. Stejný hráč stál, již ve druhé minutě nastavení, i za srovnáním na 2:2. Rozhodující trefa přišla v jeho závěru, kdy na konci poslední akce utkání stál Lennart Karl a zařídil Bayernu výhru 3:2.
Dortmund vyhrál počtvrté v řadě a dokázal to na horké půdě ve Stuttgartu, kde domácí v lize prohráli jen s Bayernem. Podzimní duel těchto týmů přinesl remízu 3:3, tentokrát se diváci branek dočkali až po 90. minutě. Do té doby k nim měli blíž domácí, ale švýcarský brankář Kobel Borussii dvakrát podržel, než v nastavení udeřili náhradníci Adeyemi a Brandt.
Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů. Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli.
Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl. Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, díky šňůře šesti zápasů bez porážky opustila dno tabulky
Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso. Werder celkem v 11 ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.
Výsledky 28. kola německé fotbalové ligy
Brémy – Lipsko 1:2 (90.+4 Musah – 15. Nusa, 52. Cardoso), Freiburg – Bayern Mnichov 2:3 (46. Manzambi, 71. Höler – 81. a 90.+3 Bischof, 90+9. Karl), Hamburk – Augsburg 1:1 (60. Königsdörffer – 23. Chaves), Hoffenheim – Mohuč 1:2 (23. Asllani – 13. a 79. Tietz), Leverkusen – Wolfsburg 6:3 (30. z pen. a 44. Grimaldo, 53. Schick z pen., 68. Tapsoba, 73. Maza, 90.+6 Tillman – 16. Wind, 31. Maehle, 38. Eriksen z pen.), Mönchengladbach – Heidenheim 2:2 (17. Mohya 74. Honorat – 27. Mainka, 64. Busch), Stuttgart – Dortmund 0:2 (90.+4 Adeyemi, 90.+6 Brandt).