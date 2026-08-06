Hradec čeká v předkole Evropské ligy Besiktas, Jablonec v Konferenční lize změří síly s RFS

Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy vyzvou na domácím hřišti Besiktas Istanbul. Pokud by se Východočechům podařilo favorita vyřadit, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Představí se také Jablonec, který úvodním domácím zápasem rozehraje 3. předkolo Konferenční ligy proti RFS Riga. Severočeši chtějí proti aktuálnímu lídrovi lotyšské ligy potvrdit dobrý vstup do sezony.
Zatímco Votroci startují na evropské scéně poprvé od sezony 1995/96, jejich soupeř je pravidelným pohárovým účastníkem. Besiktas je s 21 tituly třetím nejúspěšnějším týmem turecké ligy, lépe jsou na tom jen městští rivalové Fenerbahce (28) a Galatasaray (27). V minulé sezoně obsadil v domácí soutěži čtvrté místo, stejně jako Hradec.
„Mají výborné hráče. Udělali třeba Trossarda, který vyhrál Premier League s Arsenalem, byl i na mistrovství světa. Je to odměna a privilegium pro nás pro všechny, že máme možnost přivítat takový klub. Zasloužili jsme si to výkonem proti Tromsö,“ připomněl trenér David Horejš postup z 2. předkola přes norský celek po výhrách 1:0 venku a 3:1 doma.
Kromě belgického reprezentanta Leandra Trossarda získal Besiktas v létě natrvalo oporu tureckého národního týmu Orkuna Kökcüho z Benfiky Lisabon nebo brankáře Bayernu Mnichov Alexandera Nübela. Mezi důležité hráče patří i osmadvacetiletý Václav Černý, jenž začíná v Turecku druhý rok. Ve čtvrtek by neměl chybět v základní sestavě.
Největší předsezonní změnou je příchod trenéra Vincenza Italiana. Osmačtyřicetiletý italský kouč v letech 2023 a 2024 dovedl Fiorentinu do finále Konferenční ligy, o rok později ovládl s Boloňou Italský pohár. První dva soutěžní zápasy ve funkci zvládl, Besiktas ve 2. předkole vyřadil Midtjylland po výsledcích 1:0 doma a 2:0 venku. Nyní se postaví Hradci, který doma vyhrál sedm soutěžních zápasů v řadě.
„Je pro nás lepší, že s takovým soupeřem budeme hrát první zápas doma. Pro celý klub to bude svátek. Už se nám v Evropě povedlo jednou překvapit, proč by se to nemohlo podařit podruhé?“ řekl brankář Adam Zadražil, jenž v den utkání oslaví 26. narozeniny.
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole EL utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. První zápas vyhrál chorvatský celek 5:0. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia.
Jablonec čeká lotyšský celek
Jablonec v předchozím předkole přešel přes Varaždín po porážce 2:3 venku a vítězství 2:0 doma. Severočeši potřebují na cestě do hlavní fáze vyřadit bez zaváhání tři soupeře, v případně postupu přes RFS by se v závěrečném play-off utkali s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers.
Lotyšský celek už absolvoval dvě předkola, v prvním po dvou výhrách přešel přes severoirský Glentoran a v dalším po vítězství 4:1 doma a remíze 1:1 přes Vestri.
„Musíme kout železo, dokud je žhavé. Samozřejmě teď nás čeká zase jiný soupeř. Myslím, že odveta doma je vždy trochu výhoda. O to důležitější bude ten první zápas doma, jak ho odehrajeme a jakou pozici si vytvoříme do odvety venku,“ řekl Kozel, který oproti 2. předkolu udělal několik změn na pohárové soupisce, zařadil na ni záložníka Jana Suchana.
Jeho svěřenci se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže dostali do kvalifikace Konferenční ligy administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Jablonec usiluje o první start v základní části pohárů od sezony 2021/22. RFS si dosud hlavní fázi zahrál dvakrát v historii, vloni vypadl v závěrečném předkole.
Celek z Rigy chce na severu Čech potvrdit formu, aktuálně drží sérii 11 soutěžních zápasů bez porážky. Vede lotyšskou ligu, která se hraje systémem jaro a podzim.
„Jsme si vědomi, že nás čeká hodně těžký soupeř hlavně po fyzické stránce. České týmy totiž obvykle hrají velmi fyzickým stylem, jsou hodně silné v soubojích. Snad nás utkání zastihne v dobré formě a odehrajeme dobrý part,“ řekl srbský záložník Stefan Panič.