Darida před Besiktasem: Věřím, že atmosféra půjde ještě výš a že k tomu přispějeme i výkonem

Hradec Králové se chystá na silný Besiktas. Klub z Istanbulu však do čtvrtečního úvodního utkání 3. předkola Evropské ligy nepočítá s hvězdnou posilou Leandrem Trossardem. Kapitán Východočechů Vladimír Darida si přesto uvědomuje, že turecký zástupce má i bez belgického reprezentanta silný kádr, a také proto chce v souboji využít atmosféru domácího prostředí.
Besiktas se v Malšovické aréně představí bez největší letní posily Trossarda, který v minulé sezoně pomohl Arsenalu k anglickému titulu. Jednatřicetiletý křídelník na mistrovství světa došel s belgickou reprezentací až do čtvrtfinále a v novém působišti absolvoval teprve dva tréninky. Kouč Vincenzo Italiano potvrdil, že ve čtvrtek nenastoupí.
„Je to velmi dobrý hráč, asi by na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Řeknu, že jsem rád, že v zápase nebude. Ale zároveň vím, že tam bude další kvalitní hráč, který ho nahradí. Besiktas má velmi silný tým,“ řekl Darida.
Účastník světového šampionátu nemá dobré vzpomínky na útočníka O Hjon-kjoa, jenž skóroval při vítězství Koreje 2:1 nad českou reprezentací. Dobře zná i krajana Václava Černého, kterému patří v Besiktasi pravá strana zálohy.
„Nevím, jestli s ním (s Černým) před zápasem byl v kontaktu někdo z kabiny, ale já ne. A negativní vzpomínky na O Hjon-kjoa zkusíme zahnat, snad to dopadne lépe. Samozřejmě je to výborný útočník, nebezpečný, musíme si dávat pozor,“ podotkl záložník s 80 reprezentačními starty.
Votroci jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/1996. Ve 2. předkole Evropské ligy vyřadili norské Tromsö, výhrou 3:1 v odvetě zaznamenali sedmou domácí výhru za sebou ve všech soutěžích.
„Všichni v klubu se těší, bude to velký zápas, je vyprodáno. Nejdřív to byl výroční zápas se Spartou, pak dvakrát Slavia na konci sezony, teď Tromsö. Věřím, že atmosféra na stadionu půjde ještě výš a že k tomu přispějeme i výkonem. Fanoušci jsou skvělí, pro nás je to extra motivace, než že by nám to svazovalo nohy,“ ujistil kapitán týmu.
Darida oslaví v sobotu 36. narozeniny. Dokonce v den utkání bude 26 let brankáři Adamu Zadražilovi. „Asi to bude jako vždycky. Do kabiny dáme občerstvení, ale nějak to nebudeme spojovat s konkrétním zápasem,“ dodal.