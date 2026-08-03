Plzeň čeká ve 4. předkole EL Beer Ševa, nebo CZ Bělehrad. Los už zná i Hradec

Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s Beer Ševou, nebo Crvenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas venku. Pokud Hradec Králové ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Besiktas Istanbul, zahraje si o hlavní fázi s Dinamem Záhřeb, či Žalgirisem.
Úvodní zápasy 4. předkola jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. Plzeň začne dvojutkání venku, Hradec Králové by se případně nejprve představil doma. Západočeši se pokusí navázat na úspěšná vystoupení z posledních dvou ročníků Evropské ligy, v nichž došli nejprve do osmifinále a vloni do úvodního kola vyřazovací fáze. Pokud by ve 4. předkole neuspěli, čekala by je hlavní fáze slabší Konferenční ligy.
Plzeň figurovala mezi nasazenými a mohla dostat jednu ze čtyř variant. Papírově nejtěžšímu soupeři Trabzonsporu se Západočeši vyhnuli a připadla jim jedna ze dvojic.
Jednoznačným favoritem na postup je v kvalifikaci Ligy mistrů Crvena zvezda Bělehrad, podle předpokladů by tak Viktoria měla narazit na izraelského šampiona Beer Ševu. Na Hapoel nemá dobré vzpomínky, před šesti lety mu ve stejné fázi podlehla venku 0:1 a do hlavní části pohárů se neprobojovala. Kvůli koronavirové pandemii se tehdy hrálo jen na jedno utkání, Konferenční liga ještě nebyla zavedena.
Naopak v roce 2017 Plzeň Beer Ševu ve skupinové fázi dvakrát porazila. Naposledy se Hapoel v pohárech utkal z českých klubů s Mladou Boleslaví a Středočeši předloni ve 3. předkole Konferenční ligy postoupili po remíze 1:1 doma a vítězství 4:2 venku.
Pro Viktorii by bylo velkou výhodou, že izraelské kluby kvůli napjaté bezpečnostní situaci v zemi hrají domácí zápasy na neutrální půdě. Beer Ševa našla azyl v Maďarsku. Také Crvena zvezda Bělehrad je úřadujícím mistrem své země, s Viktorií se v pohárech dosud neutkala. Srbskému klubu se na české soupeře daří, v posledních pěti duelech v soutěžích UEFA s nimi neprohrál.
Los 4. předkola Evropské ligy
Los 4. předkola Evropské ligy
Hapoel Beer Ševa/Crvena zvezda Bělehrad – Plzeň, Hradec Králové/Besiktas Istanbul – Dinamo Záhřeb/Žalgiris Kaunas, Trabzonspor – Ferencváros Budapešť/Górnik Zabrze, Kuopio (Fin.)/Universitatea Craiova (Rum.) – Ararat-Armenia/Celje (Slovin.), St. Truiden – Lincoln Red Imps (Gibr.)/Omonia Nikósie, Shamrock Rovers (Ir.)/Egnatia Rrogozhine (Alb.) – Lilleström (Nor.), Jagiellonia Bialystok/Glasgow Rangers – Larne (Sev. Ir.)/Iberia Tbilisi, Mjällby (Švéd.)/Slovan Bratislava – Pafos (Kypr)/Salcburk, Levski Sofie/Kajrat Almaty – PAOK Soluň/Anderlecht Brusel, Lech Poznaň/Klaksvík (Faer. ostr.) – Thun/Víkingur Reykjavík, Benfica Lisabon/Heart of Midlothian – Aarhus (Dán.)/Sabah (Ázerb.), OFI Kréta – Maccabi Tel Aviv/CSKA Sofie.
Hradec Králové by na cestě do 4. předkola nejprve musel výrazně překvapit a vyřadit Besiktas Istanbul. Votroci, kteří se vzhledem k vyloučení Karviné z pohárů posunuli do kvalifikace Evropské ligy, již dokázali ve 2. předkole přejít přes jiného favorita Tromsö. Pokud by s Besiktasem vypadli, představili by se v závěrečném předkole Konferenční ligy.
V případném play-off o hlavní fázi Evropské ligy by na Východočechy podobně jako na Plzeň čekal vyřazený celek z kvalifikace Ligy mistrů. Obrovským favoritem na postup je Dinamo Záhřeb, Hradec by tak nejspíš narazil na Žalgiris. Litevský šampion dosud v pohárech s českými soupeři nehrál. V případě vyřazení s Besiktasem v EL se Hradec utká ve 4. předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem, nebo CSKA 1948 Sofia.