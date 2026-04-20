Hráči neměli správně nastavenou hlavou, mysleli si, že to půjde samo, řekl Hyský

Za poslední kapku označil trenér Martin Hyský šokující porážku 0:1 fotbalistů Plzně s Pardubicemi před vlastními fanoušky. Padesátiletý kouč prohlásil, že jeho svěřenci neměli správně nastavenou hlavu a asi si mysleli, že jim to půjde samo. Od mužstva po několikátém výsledkovém výbuchu v sezoně očekává reakci a věří, že už to bude jen lepší.
Plzeňští se mohli v případě úspěchu před závěrečným kolem základní části dostat na třetí místo tabulky před Jablonec, místo toho ale předvedli bezkrevný výkon.
„Těžko se to vysvětluje. Kluci jsou profíci, moc dobře věděli, co nás čeká. Pardubice hrají velmi dobře, aktivně, měli jsme spoustu času na to se připravit. Myslím, že je to o tom, že hráči neměli správně nastavenou hlavu, nedokázali se připravit na zápas,“ řekl Hyský.
„Mysleli si, že to půjde samo, ale ono to v ligových zápasech samo nejde. Už od nějaké 15. až 20. minuty jsem přemýšlel, že je potřeba mužstvo probudit a vystřídat. Nebylo to jen o dvou střídaných hráčích, na střídání bylo celé mužstvo. Když tam nejsou základní věci a ta správná energie, pak je z toho takový zoufalý výkon. A my jsme dnes zoufale hráli, ostuda,“ dodal Hyský, který převzal Viktorii v říjnu.
Západočeši pod jeho vedením nečekaně selhali už poněkolikáté. Utrpěli tři ostudné debakly 0:3 na stadionu Slovácka, Karviné a Zlína, nedávno si zase doma s Teplicemi nechali v přesilovce z posledního nákopu vyrovnat na 2:2.
„Bavíme se pořád o tom, že potřebujeme konzistentnost. Že potřebujeme být důslední a potřebujeme výkony opakovat. Vím, že v týmu kvalita je, že jsou tam výborní hráči. Ale jestliže nejste schopni svoji úroveň a formu držet konstantně, pak nemůžete být úspěšný. Doufám, že tohle byla poslední kapka. Že se hráči teď chytí za nos a že si budou vědomi toho, že takhle se za Viktorku Plzeň nehraje,“ uvedl Hyský.
Nechtěl prozrazovat, co řekl hráčům bezprostředně po zápase v kabině. „Každopádně tam je absolutní nespokojenost, velká frustrace ze všech stran. Myslím si, že hráči dostali co proto. Samozřejmě je potřeba zareagovat. Je to fotbal a máme toho dnes plnou hlavu. Jsme z toho hodně zklamaní, nešťastní a svým způsobem hodně naštvaní,“ řekl Hyský.
Rozčarovaní fanoušci nezvykle už během první půle několikrát pískali a po závěrečném hvizdu skandovali „Bojujte za Plzeň“. „Chci vidět reakci. Fanoušci byli taky samozřejmě extrémně nespokojení, logicky naštvaní, chtěl bych se jim omluvit. Čekám reakci od mužstva, čekám, že to bude úplně jiný přístup a jiná kvalita ve všem. Že pojedeme příští týden do Ostravy s úplně jiným nastavením,“ uvedl Hyský.
Západočeši výsledkem a výkonem pokazili slavnostní zápas, v němž si připomněli patnáct let od prvního ligového titulu. Hosty utkání byli členové tehdejšího mistrovského mužstva včetně realizačního týmu v čele s hlavním trenérem Pavlem Vrbou, který se divákům představil na závěr slavnostního nástupu před duelem.
„Štve to celkově, ale tohle teď není téma. Téma byl náš výkon. Chtěli jsme atmosféru, která tady byla, tuhle akci využít. Je to neakceptovatelné. Ta kritika, která půjde asi ze všech stran, je oprávněná a my se s ní musíme vyrovnat,“ doplnil kouč.