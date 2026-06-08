Mediální den fotbalistů na MS: focení, gólové oslavy a návštěva velvyslance

Čeští fotbalisté na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení povinné ze strany pořadatele FIFA. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
Český tým v pátek zamířil po vítězné generálce s Guatemalou z New Yorku do Dallasu, kde bude mít základnu během celého turnaje. Mužstvo zatím absolvovalo dva tréninky v komplexu v Mansfieldu, první byl otevřený pro veřejnost. Koubkovi svěřenci si zvykají na náročné klimatické podmínky a velké vedro, vlhkost vzduchu v neděli dosahovala téměř 90 procent.
V pondělí se čeští reprezentanti připravují za zavřenými dveřmi, zřejmě už budou pilovat taktiku směrem k úvodnímu duelu na šampionátu proti Koreji. Zápas se uskuteční v pátek od 4:00 SELČ v mexické Guadalajaře v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.
Tým zároveň čekaly tradiční mediální povinnosti před startem velkého turnaje. Hráči se postupně střídali před objektivy a kamerami a vymýšleli oslavu vstřeleného gólu pro využití například na sociálních sítích. Oblékli obě sady dresů pro šampionát, červenou i bílou.
Ofenzivní záložník Pavel Šulc předvedl oslavu ve stylu kočky a připomněl tím svého mazlíčka Frantu, který musel zůstat doma v Česku. Fotil se také trenér Koubek, který si před objektivy s lehkým úsměvem ťukal na hodinky na ruce.
Nechyběl talentovaný záložník Hugo Sochůrek, druhý nejmladší účastník šampionátu v neděli oslavil 18. narozeniny. Od týmového kuchaře Rudolfa Jurigy dostal dort a makronky.
Obránce Robin Hranáč si před natáčením upravoval účes. „Musím si to udělat aspoň trošku,“ řekl s úsměvem stoper Hoffenheimu ve videu, které na youtube zveřejnila reprezentace. Připustil, že před objektivy se přece jen necítí tak dobře jako na hřišti. „Suk (záložník Tomáš Souček) tady pustil nějaký gangsta rap a fotíme, natáčíme se. Není to moc příjemné,“ uvedl Hranáč.
Již podruhé se s týmem sešel český velvyslanec v USA Stašek. Zatímco v New Yorku přijal trenéra Koubka a generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda, na hotelu ve Fort Worthu u Dallasu dorazil navštívit už celé mužstvo.