Reprezentace je v pohodě, chce postup za skupiny a zvyká si na vyšší nadmořskou výšku

V noci ze čtvrtka na pátek začne pro českou fotbalovou reprezentaci mistrovství světa utkáním s Koreou. Tým se připravuje v Dallasu, ale na zápas odcestuje do mexické Guadalajary. Výběr trenéra Miroslava Koubka má za sebou dva vítězné zápas v přípravě, ještě na v Praze s Kosovem 2:1 a pak už v Americe s Gautemalou 3:1. I proto všichni prohlašují, že je v týmu super nálada a těší se na zápasy.
Asistent trenéra Koubka Jan Suchopárek po prvním tréninku, na nějž v Dallasu přišlo několik stovek diváků, na tiskové konferenci vypadal spokojeně a na úvod pozdravil přítomné novináře kromě češtiny také v angličtině, španělštině i korejštině.
„My i Jižní Korea jsme podle přípravných utkání v dobré formě a půjde o zajímavý zápas. Všichni jsou v pořádku, trénink dneska proběhl ve velmi dobré atmosféře, z které jsme byli nadšení. Děkujeme divákům, kteří přišli. Věříme, že atmosféra vydrží a kvalita bude narůstat,“ konstatoval.
A dotaz na taktiku s úsměvem shrnul, že jej vedení týmu bude určovat podle soupeře před každým prvním až sedmým utkáním na šampionátu. Tím naznačil, že ambice jsou daleko vyšší, než jen postup ze čtyřčlenné skupiny.
S přípravou by Suchopárek spokojený. I když... „V prvním poločase proti Guatemale to nebylo úplně optimální, byly tam chyby a bylo to pomalé. Je třeba ale přihlédnout k adaptaci na prostředí. Takže jsme to odehráli velice dobře a střídající hráči tomu dodali správnou šťávu, což se ukázalo i v předchozím zápase a proto máme z čeho vybírat,“ dodal Suchopárek.
Asistent u českého týmu nevidí žádnou velkou změnu v úpravě pravidel, která má pomoci odstranit zdržování hry. „Budeme na hráče apelovat, ale nemyslím si, že by to byla velká změna v nevidím v tom nic zásadního. A pauza na pití je dobrá a v tomhle počasí nezbytná,“ vysvětlil.
Ani stoperu Hranáčovi úpravy pravidel nevadí. „Platily už v zápase s Guatemalou a nemyslím si, že by to třeba mě nějak ovlivnilo. Ale jestli to prospěje k tomu aby se víc hrálo a bylo to atraktivnější pro diváky, tak je to dobře,“ dodal zadák Hoffenheimu.
Hranáč: Korejci jsou rychlí, my taky
Ten nemá obavy ani z rychlosti korejských útočníků. „Korejští útočníci jsou rychlí, ale rychlost je i naše zbraň, takže v tomhle by to mělo být vyrovnané. A největší pozor si budeme muset dát na Sona, kterého známe všichni,“ dodal Hranáč s tím, že reprezentace chce jednoznačně postup ze skupiny. „Jdeme zápas od zápasu a podle toho se budeme rozhodovat na co máme myslet dál,“ dodal.
Zkušenému stoperovi nevadí ani nadmořská výška, v níž se bude v Mexiku hrát. „Máme tomu přizpůsobené tréninky. Přicestujeme do Guadalajary na co nejkratší dobu, abychom nebyli poznamenaní tou výškou. Já sám se toho nebojím, spíš to vidím jako novou výzvu. Rozhoduje se v hlavě. A když na to v ní budeme připravení, tak to zvládneme a soustředíme se na první zápas,“ vysvětluje s tím, že pro něho je teplo v Americe ideální..
„Jsem rád, že jsem v teple. Svým způsobem nám to může pomoct do Mexika. Máme speciální drinky a je třeba doplňovat tekutiny víc než normálně, každý hráč je na to zvyklý,“ přibližuje, jak bojují s vyššími teplotami.
Za mořem je spokojený po všech stránkách. „Ušel jsem velký kus cesty, zažil jsem to ho dost a za každou zkušenost jsem rád. Jsem v Americe poprvé, je to úplně jiná kultura, ale je to tu skvělý. Všechno klape, tým kolem nás odvádí výbornou práci, cítíme se skvěle i nálada v týmu je super,“ uzavřel debatu.