Horejš: Postup jsme si zasloužili. Můj největší zápas a odměna za práci

Za největší zápas v trenérské kariéře označil kouč fotbalistů Hradce Králové David Horejš odvetu 2. předkola Evropské ligy s Tromsö. Postup do další fáze kvalifikace a vítězství před vyprodanou Malšovickou arénou bere Horejš jako odměnu za práci, kterou všichni ve východočeském klubu odvádějí.
„Přiznám se, že když jsme vedli 3:1 a viděl jsem, jak lidi stojí, tak to byl ohromný zážitek. Největší zápas, jaký jsem kdy mohl trénovat. Moc si toho cením,“ prohlásil devětačtyřicetiletý Horejš.
Začátek u východočeského týmu pro něj nebyl jednoduchý. „Vážím si toho, protože když jsem sem přicházel (předloni v únoru), byli jsme byli tři body od sestupu a na Motorletu (v domácím poháru) jsme postoupili gólem Tomáše Petráška z 90. minuty. Najednou tady ve čtvrtek máte hrát s Besiktasem Istanbul. Vážím si toho, jak jsme ten zápas dnes zvládli, na druhou stranu je to odměna za práci, kterou všichni odvádějí. Nic není zadarmo, protože kdyby to tak bylo, tak to mají všichni. My jsme si to prostě zasloužili. I díky tomu jsem za to nesmírně rád,“ uvedl Horejš.
„Důležitý moment utkání byla vyrovnávací branka, vlila nám krev do žil. O poločase jsme si k tomu něco řekli. Musím smeknout před hráči, jaký výkon předvedli ve druhém poločase. Byl to výkon hodný silného, kvalitního týmu. Toho, že jsme dokázali v obou utkáních zvítězit, dnes dát tři branky a že jsme výsledek nebránili, si nesmírně cením. Hráčům za to obrovsky děkuju, protože dnes předvedli opravdu skvělý výkon, který nás dovedl k postupu přes asi jasného favorita, kterým Tromsö bylo,“ hodnotil.
Besiktas tento týden přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Muhammada Salaha. Za šestnáctinásobné turecké mistry hraje český křídelník Václav Černý. „Stačí, že přijedou hráči, co tam jsou. V letním přestupním termínu udělali Trossarda, který vyhrál anglickou ligu s Arsenalem, byl na mistrovství světa. Je to odměna pro nás všechny, je to privilegium takové zápasy hrát,“ mínil někdejší hráč a trenér Českých Budějovic.
Doufá v příchod dalších hráčů, jelikož si Východočeši jistě zahrají ještě dvě předkola evropských pohárů. „Únava bude přibývat. Většinou, když vyhráváte, se regeneruje líp. Kluci si dnes sáhli na dno, bylo to vidět v kabině, jak tam seděli. Věřím, že dokážeme mužstvo ještě posílit, doplnit, zkvalitnit. Musíme na tom zapracovat. Prožili jsme krásný večer, zasloužili jsme si postoupit, ale hráči prostě musí přijít,“ prohlásil Horejš.
Favoriti jsme určitě nebyli, říká Mihálik
Útočník Ondřej Mihálik přiznal, že postup fotbalistů Hradce Králové nikdo nepředpokládal, jelikož Východočeši nebyli favority. V následujícím dvojutkání s Besiktasem Istanbul se bude těšit na křídelníka Václava Černého, jemuž před vzájemnou konfrontací možná pošle zprávu.
„Asi to nikdo nepředpokládal, favoriti jsme určitě nebyli. Co se týče dominance, nebo držení míče, Tromsö nás v obou zápasech přehrálo, ale bohužel pro ně rozhodují góly a v dvojzápase to skončilo 4:1. Jedeme dál, teď se musíme soustředit a přepnout zpátky na domácí ligu v neděli proti Bohemce. Pak nás čeká krásný dvojzápas s Besiktasem,“ uvedl Mihálik, jehož druhá trefa v utkání v 68. minutě neplatila kvůli ofsajdu.
„Zrovna jsme si v kabině říkali, že když si vezmeme předminulou sezonu, kdy jsme v MOL Cupu skoro vypadli s (třetiligovým) Motorletem a postupový gól jsme dali v 90. minutě, tak je to krásná otočka k tomu, kam jsme se posunuli a kam jsme si to vydřeli. Myslím si, že jsme si tohle zasloužili. I Tromsö vidělo, že nejsme takoví nazdárci a že se můžeme měřit s těmi nejlepšími. Teď nás určitě čeká vyšší level,“ konstatoval devětadvacetiletý Mihálik.
Za turecký klub nastupuje jeho někdejší spoluhráč z reprezentační jednadvacítky Černý. „Těším se na zápas i na Vencu, známe se spoustu let. Jsem na to zvědavý, jaká ta konfrontace mezi námi bude. Tam to asi bude peklo,“ prohlásil někdejší hráč Alkmaaru, Jablonce, Plzně, Českých Budějovic nebo Slovácka.
„Možná mu napíšu o dres. Možná mu napíšu, že se na něj těším, ale určitě nebudu vyzvídat. Sám to chci udržovat na profesionální úrovni a co má zůstat v kabině, tam zůstane. Možná se trochu popíchneme, ale určitě to nebude nic detailního,“ řekl Mihálik.
Besiktas tento týden přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Muhammada Salaha. „Nevím, jestli by to nebylo už moc. Třeba to ještě dopadne, nebo přivedou někoho jiného. Jestli se nemýlím, přestoupil tam Trossard z Arsenalu. Aspoň nějaký větší přestup udělali. Mají kompletní tým plný hvězd a je to známá adresa v Turecku, jeden z gigantů. Bude to složité, ale nemáme proč skládat zbraně nebo tam jet s obavou. Můžeme si to s nimi rozdat,“ uvedl Mihálik.