Hradec porazil Tromsö i doma a postoupil do 3. předkola EL

Fotbalisté Hradce Králové postoupili do 3. předkola Evropské ligy, kde vyzvou Besiktas Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Po úvodní výhře 1:0 v Norsku zdolali Tromsö v domácí odvetě 2. předkola po obratu 3:1.
Svěřenci trenéra Davida Horejše prohrávali po gólu Heineho Larsena, ještě v první půli vyrovnal Mick van Buren, jenž rozhodl úvodní vzájemný duel. Ve druhé půli se krátce po sobě prosadili Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Všechny trefy domácích padly hlavou.
Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezony 1995/96, vyhráli i třetí soutěžní utkání v ročníku. Postupem se přiblížili podzimní ligové fázi Evropské či Konferenční ligy, jelikož se určitě představí i v závěrečném 4. předkole jedné z těchto soutěží. Dvojzápas s Besiktasem rozehrají za týden v Malšovické aréně.
Zatímco Hradec načal v neděli ligovou sezonu výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi, Tromsö nehrálo. Hosté skórovali z první vážné akce v 25. minutě. Innvaer si naběhl do vápna, brankář Zadražil na jeho centr nedosáhl a Heine Larsen smazal ztrátu z prvního zápasu.
Odpověď na soupeřovu trefu trvala domácím něco přes čtyři minuty. Kučera posadil míč na hlavu van Burena a nizozemský útočník ho nasměroval k tyči. Třiatřicetiletý hráč skóroval i ve třetím soutěžním utkání v sezoně.
Dvě a půl minuty po přestávce hradečtí fotbalisté dokonali obrat. Van Buren tentokrát odcentroval a Slončík se hlavou nemýlil. O chvíli později van Buren opět hledal před brankou spoluhráče, jenže Mihálik na balon těsně nedosáhl. Náladu si spravil o chvíli později, protože si naskočil na Horákův centr a hlavou skóroval. Obě trefy Hradce ve druhé půli dělilo necelých šest minut.
Další Mihálikův zásah neplatil kvůli ofsajdu, na druhé straně střídající Braut zamířil do tyče. Votroci potvrdili vynikající domácí formu před vyprodanou Malšovickou arénou, kam přišlo 9300 diváků. Před vlastními fanoušky po 90 minutách prohráli jediný z posledních patnácti soutěžních duelů a sedmkrát po sobě tam zvítězili. České mužstvo zdolalo doma v pohárech norský tým po čtyřech zápasech.
Hradec Králové – Tromsö 3:1 (1:1)
Hradec Králové – Tromsö 3:1 (1:1)
Branky: 30. van Buren, 48. Slončík, 53. Mihálik – 25. H. Larsen. Rozhodčí: Dabanovič – Todorovič, Jovanovič (všichni Č. Hora) – Chiffi (video, It.). ŽK: Uhrinčať, Slončík, Umar – Edvardsson. Diváci: 9300 (vyprodáno). První zápas: 1:0, postoupil Hradec.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera (81. Trubač), Dancák, Darida (81. Ludvíček), Horák – van Buren (62. Vlkanova), Slončík (81. Umar) – Mihálik (69. Regža). Trenér: Horejš.
Tromsö: Haugaard – Skjaervik, Guddal, Vadebu (74. Tonnessen) – Innvaer, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl (73. L. Larsen), Warneryd (46. Dahlqvist) – Camoes (62. Nyhammer), H. Larsen (74. Braut). Trenér: Vik.