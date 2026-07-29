Horejš považuje odvetu s Tromsö za největší zápas kariéry. Tlak si ale nepřipouštíme, říká

Trenér Hradce Králové David Horejš považuje čtvrteční odvetu 2. předkola Evropské ligy s Tromsö za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1:0 z Norska nakročeno k postupu, devětačtyřicetiletý kouč si však nechce připouštět tlak a pouze bránit výsledek. Věří, že na část utkání už by mohl být připravený stoper Tomáš Petrášek.
„Pro nás pro všechny je to velký zápas. S kluky jsme se o tom bavili, že si tlak nechceme vůbec připouštět, naopak to bereme jako privilegium, že zápas má velkou hodnotu,“ uvedl rodák z Prachatic.
„Je to odměna za práci, kterou jsme tady odvedli. Takhle to bereme. Nechceme si na sebe vytvářet žádný tlak, ale brát to jako odměnu a příležitost ukázat, kam se Hradec posunul. Takhle to beru já,“ mínil Horejš.
„Votroci“ jdou do odvety s náskokem. „Počítáme s tím, že Tromsö sem pojede s tím, že zápas bude chtít otočit a postoupit. Před dvojzápasem byli velkým favoritem. Určitě máme k soupeři velký respekt, ale stejně velkou máme víru v to, abychom zítra postoupili,“ podotkl někdejší hráč a trenér Českých Budějovic.
„Musíme být připraveni podat stoprocentní výkon od první do poslední minuty, abychom to zvládli. Jejich hra je založena na skvělé kombinaci už od brankáře. Musíme zlepšit určité detaily, které jsme si ukazovali, abychom byli lepší než v prvním zápase. Říkám zcela upřímně, že tady nechceme bránit výsledek 1:0. Většinou, když začnete něco chránit, máte pak obavu. Nechceme čekat a mít obavu. Chceme se soustředit na svůj výkon, výhru a dobrý fotbal,“ řekl Horejš.
Hradec má za sebou první dva soutěžní zápasy sezony, oba zvládl vítězně. Po výhře v Norsku v neděli zdolal v úvodním ligovém kole východočeského rivala Pardubice 2:1.
V obou zápasech kvůli zranění chyběl Petrášek, čtyřiatřicetiletý obránce by se ale mohl vrátit do hry už ve čtvrtek. Naopak krajní záložník Tomáš Wiesner se zranil.
„Věříme tomu, že Petras by na část utkání mohl být k dispozici. Dnes bude absolvovat trénink a po něm si řekneme. Věřím, že už k dispozici bude. Problémem je zranění Tomáše Wiesnera,“ prohlásil Horejš.
Východočeši se doma v pohárech představí poprvé od listopadu 1995. „Všichni víme, jakou atmosféru tady lidi dokážou vytvořit. Počítáme, že zítra tady bude plno, že se na to lidi těší, čekali na takový zápas tři dekády. Věřím, že tady bude hukot a přiměje nás to ke skvělému výkonu, který nás dovede k tomu, co všichni chceme. Tedy abychom zápas zvládli a postoupili,“ uvedl bývalý obránce.