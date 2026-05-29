Holeš a Chytil prodloužili smlouvy se Slavií

Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028, útočník Chytil má kontrakt ještě o rok delší.
Třiatřicetiletý Holeš získal za dosavadních sedm sezon ve Slavii s týmem čtyři ligové tituly. Rodák z Nového Města na Moravě působil i v Hradci Králové a Jablonci, v české lize odehrál 302 zápasů a dal 24 gólů. „Jsem rád a vážím si toho, že můžu další dva roky působit ve Slavii. Vím, že věk nezastavím, proto jsem rád, že mám jistotu dvou let a můžu se soustředit na práci,“ uvedl Holeš.
Pokud nový kontrakt naplní, bude v klubu devět let. „Asi by mě nenapadlo, když jsem do Slavie přicházel, že tady vydržím takhle dlouho. Slavia je pro mě druhá rodina, bez přehánění. Se spoustou kluků jsme tady už dlouho. S trenéry jsem tady celou dobu, stejně tak s lidmi z vedení nebo s panem Tvrdíkem. Za sedm let jsme si vytvořili nadstandardní vztahy,“ řekl obránce.
Za reprezentaci odehrál 39 zápasů a dal dva góly. S národním týmem se teď chystá na mistrovství světa v Severní Americe. „Jako úspěch bych bral postup ze skupiny. Pak se v play-off může stát cokoliv. Těším se opravdu moc. Postoupili jsme po 20 letech a je to největší akce ve fotbale. Uvědomuju si, že to bude šíleně náročné,“ prohlásil Holeš. „Čeká nás hodně přeletů, hrajeme ve vysoké nadmořské výšce a budou tam vysoké teploty. Na druhou stranu to bude zajímavá a jedinečná zkušenost,“ dodal.
Sedmadvacetiletý Chytil má za sebou tři roky ve Slavii a slavil s ní druhý titul. „Jsem rád, že se nám ta sezona povedla. I já jsem přispěl, nějaké góly jsem dal. Jsem za to prodloužení rád. Nějakou tu práci jsem tu odvedl a rád tady budu pokračovat,“ řekl autor 63 ligových branek, který dříve nastupoval za Olomouc a Pardubice.
Ve Slavii dal zatím 47 gólů. „Je tu velká konkurence. Kdyby mi někdo řekl, že dám tolik gólů, tak asi budu koukat. Doufám, že další ještě přibydou,“ uvedl Chytil.