Francouzi chtějí pro Deschampse medailovou rozlučku, Anglie první cenný kov po 60 letech

Francie a Anglie si v souboji semifinálových zklamaných zahrají na mistrovství světa o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před čtyřmi lety. Francie bude při rozlučce trenéra Didiera Deschampse usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu po sobě, Anglie o teprve druhou v historii po zlatu z domácího MS 1966. Přímý přenos včetně speciálních streamů s podrobnými statistikami sledujte od 22:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Oba tradiční rivalové se netají tím, že bronz by pro ně byl jen slabou náplastí za velké zklamání v semifinále, v němž utrpěli první porážku na šampionátu.
Francie v úterý podlehla Španělsku 0:2 a těsně nedosáhla na třetí finále po sobě. Zaznamenala přitom xG pouhých 0,31 – nejnižší hodnotu xG v zápase MS za posledních šedesát let.
Angličané o den později neudrželi vedení 1:0, s Argentinou prohráli 1:2 a rozplynul se jim sen o prvním velkém zlatu od domácího šampionátu v roce 1966. V poslední půlhodině přitom měl pasivní Albion držení míče pouze 12 procent.
Francie může vybojovat medaili na třetím MS po sobě, v roce 2018 získala titul a před čtyřmi lety stříbro. O bronz si zahraje počtvrté, uspěla v letech 1958 a 1986, zatímco v roce 1982 skončila čtvrtá.
Víc zápasů o třetí místo má na kontě pouze Německo (5). Výhra Francie nad Belgií 4:2 v prodloužení na MS 1986 byla zároveň jediným duelem o bronz, který neskončil po základní hrací době.
„Měli jsme velké ambice, ale musíme přiznat, že Španělé byli o krok před námi. Musíme to přijmout a připravit se na další utkání,“ řekl francouzský kouč Didier Deschamps. Sobotním duelem se po 14 letech rozloučí s působením na lavičce reprezentace galského kohouta.
Zkušený kouč zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva řadu změn v základní sestavě, největší hvězdu Kyliana Mbappého ale nejspíš v zahajovací jedenáctce nechá.
Útočník Realu Madrid na dálku bojuje s Argentincem Lionelem Messim o triumf mezi kanonýry, oba mají před víkendovými boji o medaile v čele střelecké tabulky shodně osm branek. Mbappé zároveň ztrácí na rivala jediný gól v historickém pořadí světových šampionátů.
Pokud v utkání skórují dosud šestigóloví Harry Kane nebo Jude Bellingham, vylepší anglický rekord v počtu branek na jednom turnaji, o který se dosud dělí s Gary Linekerem (1986).
Angličané proti Argentině ještě v 84. minutě drželi vedení, ale pak dvěma inkasovanými brankami zaplatili na zbytečnou pasivitu. Výběr Albionu na posledních dvou kontinentálních šampionátech získal stříbro, z mistrovství světa má ale dosud z cenných kovů ve sbírce jen zlato z roku 1966.
O bronz si Angličané na MS zahrají potřetí v historii, v letech 1990 ani 2018 neuspěli. Francii se pokusí oplatit porážku 1:2 ze čtvrtfinále minulého šampionátu v Kataru v roce 2022.
Z posledních devíti vzájemných duelů ale zvítězili v jediném, a to před víc než deseti lety. Na mistrovství světa mají s Les Bleus pozitivní bilanci 2:1, předtím uspěli na MS 1966 (2:0) i 1982 (3:1). V obou případech ovšem šlo o základní skupinu.
„Zápas o třetí místo nechce hrát žádný z našich hráčů a troufnu si říct, že ani žádný z Francouzů. Všichni chtějí hrát finále. Dali jsme do toho všechno, ale bohužel to nevyšlo. Musíme vzít zápas o bronz jako realitu,“ prohlásil německý trenér Angličanů Thomas Tuchel.