Francie touží po třetím semifinále v řadě, ale Maroko lační po odvetě

Čtvrtfinálová fáze mistrovství světa začne prestižním duelem Francie s Marokem. Zatímco evropský zástupce vyhlíží účast mezi nejlepší čtyřkou turnaje potřetí za sebou, africký celek může soupeři oplatit čtyři roky starou porážku v semifinále světového šampionátu v Kataru. Přímý přenos utkání s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 21:15, od 22:00 můžete na ČT sport Plus současně sledovat speciální streamy včetně statistického přehledu a multiview.
Výběr trenéra Didiera Deschampse na šampionátu vyhrál všech pět dosavadních zápasů, v play-off si poradil se Švédskem a Paraguayí. Nyní usiluje o postup do třetího semifinále za sebou, což se dosud podařilo jen Brazílii (mezi lety 1994 až 2002) a Německu, kterému se to povedlo čtyřikrát v řadě (2002 až 2014).
Země galského kohouta neprohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení už desetkrát za sebou. Před osmi lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty.
Ve svém středu má Kyliana Mbappého. Sedmadvacetiletý kanonýr je mezi střelci spolu s Norem Erlingem Haalandem se sedmi góly druhý za Lionelem Messim, na nějž ztrácejí jednu trefu. Také v historickém pořadí se francouzský kapitán nachází za legendárním Argentincem, a to o dvě branky.
Deschamps odkoučuje na MS 25. zápas, čímž vyrovná rekord Němce Helmuta Schöna, jehož už překonal v počtu vítězství, kterých má aktuálně 19. V počtu startů se na něj mohl dotáhnout už dříve, kvůli úmrtí matky ale zmeškal poslední zápas ve skupině s Norskem. Sedmapadesátiletý Deschamps, který ovládl šampionát jako hráč i kouč, což vedle něj dokázali jen Brazilec Mário Zagallo a Němec Franz Beckenbauer, po 14 letech na lavičce Francie skončí. Každý duel tak může být jeho rozlučkou.
Zápas odřídí argentinští rozhodčí v čele s hlavním sudím Facundem Tellem. Vzhledem k čtyři roky starému vzájemnému finále a faktu, že obě země na sebe můžou narazit v závěrečném utkání i letos, vzbudilo toto rozhodnutí rozpaky. „Nesoustředím se na to, kdo je rozhodčí. To jsme nikdy nedělali, zabýváme se jen Marokem,“ prohlásil stoper Dayot Upamecano.
Maroko s Francií se na vrcholné světové akci utkají teprve podruhé, na předchozím šampionátu vyhrál evropský tým 2:0. V boji o bronz následně Maročané podlehli Chorvatům, i tak ale čtvrtým místem vytvořili africké a zároveň i arabské maximum.
Ani svěřenci kouče Muhammada Vahbího na turnaji v Severní Americe v pěti duelech nenašli přemožitele. V play-off vystavili stopku po penaltovém rozstřelu Nizozemcům a poté i Kanadě.
Maroko se jako první africká země na MS probojovala mezi osm nejlepších mužstev dvakrát. Aktuálně před ním stojí jedna z největších překážek. Zatímco Francie prohrála jediné z posledních 16 utkání, lvi z Atlasu nenašli přemožitele 34 zápasů po sobě.
„Už nejsme žádným překvapením. Když se lidé baví o Maroku, jsme považováni za jednoho z uchazečů o titul, což v nás vzbuzuje hrdost. Podle mě je to teprve začátek. Doufám, že v naší sérii budeme pokračovat,“ uvedl Vahbí.
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