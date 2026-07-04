Fotbalové mistrovství světa pokračuje osmifinálovými zápasy. Po vyřazení Německa se Paraguay pokouší o další velké překvapení. Tentokrát proti ní stojí jeden z největších favoritů – Francie. Tu poslal do vedení v 70. minutě Kylian Mbappé. Vítěz se utká s Marokem. To porazilo v druhém kole vyřazovací fáze Kanadu 3:0. Africkému týmu stačilo k výhře celkově pět střel, ze kterých tři skončily v síti. O dvě z nich se postaral Azzedine Únahí. Skóre v závěru upravil Soufiane Rahimí.
Zápas začal nečekaně velkým náporem Kanaďanů, kteří mohli jít v 10. minutě po chybné rozehrávce soupeře do vedení. Tanitoluwa Oluwaseyi se uvolnil v pokutovém území, ale skvělým zákrokem ho vychytal marocký brankář.
První poločas kromě toho příliš šancí nepřinesl a gól nepadl. Naopak žlutých karet udělil hlavní sudí hned šest, což bylo více než celkový počet střel. Maroko se rovněž muselo vypořádat se ztrátou nejlepšího střelce Ismaela Saibarího, který střídal kvůli zranění.
Po poločase Maroko začalo hrát aktivněji a vytěžilo z toho první gól v 50. minutě. Achraf Hakimí rozehrál trestný kop z pravé strany na volného Azzadína Únáhího, jehož střela zapadla k tyči kanadské branky.
Kanada musela přitlačit v ofenzivě. Maročané zase spoléhali na rychlé brejky. Hra získala větší náboj, šance ale nepřicházely ani na jedné straně. V 79. minutě dostali Kanaďané šanci z přímého kopu, ale Jonathan Davis poslal z hranice šestnáctky míč těsně nad branku.
Naopak Maročané udeřili podruhé, když v 82. minutě z rychlého kontru Brahím Díaz našel nabíhajícího Únáhího, který svým druhým gólem posunul tým blízko k postupu.
Definitivní podobu výsledku dal v osmé minutě nastavení Sufián Rahimí. Celkově ke třem trefám stačilo Maroku jen pět střel a zápas tak rozhodla výrazně lepší produktivita afrického týmu. Kanada neskórovala ani z jednoho z deseti pokusů.
Maroko ve druhém vzájemném zápase navázalo na čtyři roky starou výhru 2:1 ve skupině MS v Kataru. Kanada je prvním ze spolupořadatelů šampionátu, který se s turnajem loučí. I tak dosáhli svěřenci trenéra Jesseho Marsche při své třetí účasti na MS postupem mezi šestnáct nejlepších největšího úspěchu.
Kanada – Maroko 0:3 (0:0)
Kanada – Maroko 0:3 (0:0)
Branky: 50. a 82. Únahí, 90.+8. Rahimí. Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring – Gillett – (video, všichni Angl.). ŽK: Laryea, J. David, De Fougerolles, Larin – Halhal, Rahimí, Hakimí, Channús. Diváci: 68 777.
Kanada: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (79. Shaffelburg) – Buchanan (88. Nelson), Sigur (88. Osorio), Eustáquio, Ahmed (79. P. David) – J. David, Oluwaseyi (63. Larin). Trenér: Marsch.
Maroko: Bunú – Hakimí, Diop (87. Saadán), Halhal, Mazráví – Búaddí (63. Amrabat), Ajnáví – Díaz, Únahí (87. Múrabat), Channús (63. Talbí) – Saibárí (22. Rahimí). Trenér: Vahbí.