Messi odčinil penaltové selhání a Argentina otočila duel s Egyptem. Osmifinále uzavřou Kolumbie a Švýcarsko

Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0:2 na 3:2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefou na šampionátu však selhání napravil. Jihoameričané se utkají s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Oba týmy jsou na světovém šampionátu ve výborné formě, ze čtyř zápasů ztratily za jedinou remízu. Přímý přenos s bohatým předzápasovým programem sledujte na ČT sport od 21:15.
Skóre utkání Argentiny s Egyptem už v 15. minutě otevřel Jásir Ibrahím, záhy Lionel Messi neproměnil pokutový kop. Ziku navíc ve druhém poločase zvýšil už na 2:0. Jiskru naděje pro favorita vykřesal Cristian Romero a ani ne za pět minut srovnal Messi. Otočku dokonal Enzo Fernández.
Argentinci v minulém kole zdolali Kapverdy také 3:2 až v prodloužení a s dalším papírově výrazně slabším africkým soupeřem, který je v žebříčku FIFA o 28 příček níž, začali ještě mnohem hůř. Dřív než sami zaznamenali první střelu na branku, už prohrávali.
Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal Attijá dlouhý centr a Ibráhím hlavou rozjásal africkou část publika. Bylo to poprvé, co mistři světa na turnaji prohrávali, a v té chvíli ožily vzpomínky na šokující porážku se Saúdskou Arábií v úvodu minulého mistrovství světa.
Šance smazat manko přišla už za čtyři minuty, když Hasan srazil v šestnáctce unikajícího Tagliafica. Penaltu vzal na sebe Messi, ale stejně jako proti Rakousku ji neproměnil. Nedokázal ji přesně umístit a brankář Šubajr na míč dosáhl.
Z osmi pokutových kopů, které argentinská hvězda na mistrovství světa zahrávala v normální hrací době, tak skončila v síti jen polovina. Tolik nepovedených pokusů v historii šampionátu nikdo jiný nemá, což je další rekord, o který ale Messi určitě nestál.
Egyptský gólman zneškodnil penaltu už v utkání s Íránem a dnes přiváděl favorizovaného soupeře k zoufalství. Znovu se vytáhl při Mac Allisterově hlavičce i Álvarezově umístěné střele z voleje. Při Messiho přímém kopu z 25 metrů mu pomohla tyč.
Druhý poločas začal argentinským náporem, ale po hodině hry zakončil Ziku rychlý brejk střelou do sítě. Gólové oslavy ovšem zrušila kontrola u videa, která odhalila, že na začátku akce ještě na egyptské polovině byl faul. Výsledkem byla jen žlutá karta za svlečený dres. Ale argentinská obrana varování nebrala vážně. Po sedmi minutách se brejková akce opakovala a Ziku už tentokrát skóroval regulérně.
Závěr jihoamerického favorita byl ovšem drtivý a Messi byl jeho hlavním architektem. Jedenáct minut před koncem připravil gól pro Romera, což byla jeho rekordní jedenáctá asistence na mistrovství světa. A po pěti minutách po dalším závaru před brankou vstřelil osmý gól na tomto turnaji a 21. celkově.
Dosud neporažený Egypt se s obratem nedokázal vyrovnat a jeho koncepce se úplně rozsypala. Ve druhé nastavené minutě odmítl Fernández prodloužení a svým prvním gólem na turnaji poslal Argentinu do čtvrtfinále. Egyptské protesty, že akci předcházel faul, zůstaly nevyslyšeny.
Argentina – Egypt 3:2 (0:1)
Argentina – Egypt 3:2 (0:1)
Branky: 79. Romero, 84. Messi, 90.+2 Fernández – 15. Ibráhím, 67. Ziku. Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni – Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Ziku, Šubajr, Fasí, trenér Hasan (všichni Egypt). Diváci: 68.239.
Argentina: E. Martínez – Molina (74. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (66. González) – Paredes – De Paul (66. Lautaro Martínez), Fernández, Mac Allister – Messi, Álvarez (90.+5 Medina). Trenér: Scaloni.
Egypt: Šubajr – Hání, Rabía, Ibráhím, Hafíz – Attíjá, Lašín (90.+6 Zizu) – Hasan (74. Trézéguet), Salah, Ašúr (46. Fasí) – Ziku (80. Marmúš). Trenér: Hasan.