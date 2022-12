Fotbalový král Pelé si odešel do nebe zahrát s Maradonou

Dlouho se udržoval v bezvadné kondici. A když se jej novináři před lety ptali, jak to dělá, řekl jim, že nijak zvlášť nesportuje, ale bydlí ve vyšším patře a chodí jen po schodech.

Pelé je také jedním z pěti hráčů, kteří skórovali na čtyřech světových šampionátech, lepší je jen Cristiano Ronaldo, kterému se to podařilo na pěti mistrovstvích.

Pelé je držitelem mnoha rekordů a o jeden se od šampionátu dělí nově s Neymarem, který 77. gólem za brazilskou reprezentaci vyrovnal jeho jednapadesát let starý rekord. Ovšem Pelé svého současného následníka předčil, protože k tomu potřeboval o víc než čtyřicet zápasů méně.

Byl také výjimečně věrný svému klubu, i když v té době ještě nebylo úplně běžné, aby Jihoameričané odcházeli do velkých evropských klubů, strávil celou kariéru v brazilském klubu Santos a až v závěru kariéry odešel do New Yorku, kde hrál za Cosmos.

Jeho rekord 643 vstřelených branek za jeden klub překonal Lionel Messi, ještě v dresu Barcelony, ale Brazilce to nijak nerozladilo. "Gratuluju ti k historickému rekordu, Lioneli. Ale především ti gratuluji k nádherné kariéře v Barceloně. Příběhy, jako jsou ty naše, o tom, že jeden klub milujeme tak dlouho, budou ve fotbale bohužel čím dál vzácnější. Moc tě obdivuju, Lioneli," uvedl.

Prestižní francouzský magazín France Football Pelého zařadil do nejlepší jedenáctky fotbalové historie.

Příklad pro všechny

Pelé byl skvělou propagací fotbalu, všude a všemi byl vnímán jako kladný hrdina. Na trávníku se věnoval fotbalu tak, jak to uměl – naplno. A nevzpomínám si na žádný jeho úlet. I když by k tomu měl dost důvodů, protože byl často faulovaný. Nikdy se také nesnažil protihráče nějak zesměšnit, i když dát jim "housle" tam a zpátky pro něho nebyl problém.

Na šampionátu v roce 1962 v Chile se zranil v závěru zápasu s českým celkem ve skupině, který skončil 0:0. Tam se potom uklidil na křídlo a Josef Masposut, když viděl, že Pelé nemůže běhat, řekl ostatním spoluhráčům, ať ho nenapadají. Brazilec, který pak už ve druhém vzájemném zápase proti Československu, což bylo až ve finále, pro natržený sval nehrál, toho nevyužil a míč zahrál do autu nebo se ho zbavil. S Masopustem si od té doby vytvořili bližší vztah, občas si poslali vzkaz, zkrátka věděli o sobě.

Pelé ale nežil jen fotbalem, zajímal se o celkové dění. Působil jako vyslanec dobré vůle v boji proti dětské chudobě a narkomanii pro UNESCO.

Vyjádřil se i k válce na Ukrajině, kterou ruský agresor nazývá speciální operací. "Zastavte invazi. Pro pokračování takového násilí neexistuje jediné ospravedlnění. Když jsme se kdysi potkali, nikdy by mě nenapadlo, že nás něco tak rozdělí," dodal někdejší slavný útočník. "Usmívali jsme se na sebe a potřásli si rukama. A ve stejných rukách, které jsme si podali v roce 2017, teď máte moc zastavit konflikt," vzkázal Putinovi.