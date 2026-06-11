Fotbalisty čekají jihokorejští rychlíci a vysoká nadmořská výška

Je to tady. Fotbalová reprezentace v noci na pátek odstartuje v mexické Gudalajaře své působení na světovém šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Češi jsou na MS po dvaceti letech a vědí, že jedna výhra ve skupině by měla znamenat postup, kromě toho tým pod novým koučem Miroslavem Koubkem ještě neprohrál. Zápas nemá favorita a bude důležité, jak se celky vyrovnají s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů. Zápas můžete sledovat v pátek od 3:00 v přímém přenosu na ČT sport i ČT sport Plus.
Samostatná česká reprezentace hrála na MS naposledy v roce 2006 v Německu, kde neprošla za skupiny do play-off. Nyní se ve skupině A střetne ještě s Jihoafrickou republikou a výběrem spolupořádající země Mexikem. Na šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě, který je poprvé rozšířen na 48 týmů rozdělených do dvanácti skupin, postupují vždy první dva celky a s nimi osm nejlepších ze třetích míst.
Postup by byl úspěch
„Postupem na šampionát rozhodně nemáme splněno. Nepřijeli jsme se jen se zúčastnit ani si to nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom ze skupiny postoupili,“ řekl Koubek, který s reprezentací prošel na MS z březnového play-off a v dosavadních čtyřech zápasech – poté, co převzal tým po Ivanu Haškovi – neprohrál.
Mužstvo se naladilo výhrami v přípravě, kdy nejprve v Praze porazilo Kosovo 2:1 a poté v New Jersey v generálce Guatemalu 3:1. I Korejci před šampionátem vítězili: porazili Trinidad a Tobago 5:0 a 1:0 Salvador.
Asijský celek má výhodu v tom, že se déle připravoval ve vysokohorském prostředí. Koubkovi svěřenci vzhledem k pozdějšímu postupu na turnaj mají základnu u Dallasu a do Guadalajary na rady odborníků odcestovali až den před zápasem.
„Myslím, že pro nás zase byla výhoda prostředí v Dallasu, kde je velké vedro. Uvidí se, kdo je lépe připravený. Výsledky přípravných utkání ukazují, že obě mužstva jsou ve velmi dobré formě,“ konstatoval Jan Suchopárek, asistent trenéra Koubka s tím, že čeká zajímavý zápas.
Rozhoduje hlava
„Připravujeme se na to už od začátku srazu. Věříme tomu, co nám ordinují trenéři. Některé tréninky jsme absolvovali ve vyhřáté místnosti. Nebojím se toho, spíš se těším na novou výzvu. Ve fotbale rozhoduje to, jak jste připravení v hlavě. Věřím, že i tohle zvládneme,“ říká přesvědčeně obránce Robin Hranáč.
Obě reprezentace se zatím střetly třikrát v přátelských zápasech a bilance je vyrovnaná jedna výhra, jedna remíza a jedna porážka. Naposledy Češi před 10 lety v generálce na mistrovství Evropy prohráli s Korejci v Praze 1:2. Do zápasu ze současného výběru zasáhl jen Vladimír Darida, na korejské straně zase ofenzivní univerzál a někdejší dlouholetá opora Tottenhamu Son Hung-min.
„Korejci mají velmi rychlé ofenzivní hráče, nebezpečné v protiútocích. Ale my v obraně také bereme rychlost jako svoji zbraň. Z tohoto pohledu by to mohlo být velmi vyrovnané. Největší zbraní Korejců je Son Hung-min, všichni ho velmi dobře známe,“ podotkl Hranáč.
Jižní Korea hraje už na jedenáctém šampionátu po sobě a jejich maximem je čtvrté místo z roku 2002, kdy turnaj pořádala. „Máme zkušenosti, ale to nemusí nic znamenat. Soupeř má velmi odlišné vlastnosti a nebude snadné se s tím vypořádat. Musíme být připraveni zejména na jejich centry a standardní situace a překonat naši výškovou nevýhodu,“ upozorňoval trenér Hong Mjong-po.
Jen Kuchta měl problémy
Český výběr by měl nastoupit v podobné sestavě jako v generálce s Guatemalou. Zdravotní potíže v posledních dnech trápily jen náhradního útočníka Jana Kuchtu. Záložník Hugo Sochůrek, který v neděli oslavil osmnáctiny, je druhým nejmladším účastníkem šampionátu. Trenér Koubek se v 74 letech a 284 dnech na chvíli stane historicky nejstarším trenérem týmu, který se představil v závěrečných turnajích. Ovšem už za dva dny ho překoná Dick Advocaat na lavičce Curacaa.
Zápas se hraje od 4:00 SELČ v Guadalajaře na stadionu s kapacitou téměř 50 tisíc diváků. Řídit jej budou rozhodčí z Egypta a hlavním bude Amín Umar.
Hned po utkání se český tým vrátí do Dallasu. Druhé utkání sehraje s Jihoafrickou republikou v Atlantě a závěrečný zápas skupiny s Mexikem znovu ve vysokohorském prostředí v tamní metropoli.