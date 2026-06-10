Na MS se chystá sedm bratrských dvojic, někteří sourozenci reprezentují různé země

Světového šampionátu ve fotbale se bude účastnit i sedm bratrských dvojic. Ve čtyřech případech reprezentují sourozenci různé země, v základních skupinách na sebe ale nikdo z nich nenarazí.
Bratrských dvojic mohlo být dokonce osm, ale po zranění obránce Arsenalu Jurriëna Timbera zůstalo v nizozemském výběru jen jeho dvojče Quinten, záložník Marseille.
Stejný tým budou reprezentovat Francouzi Lucas a Theo Hernandezové, Laros a Deroy Duarteové z Kapverd a Leandro a Juninho Bacunové z týmu dalšího nováčka Curacaa.
Další bratři se objeví v odlišných dresech. Desiré Doué a starší Guéla se narodili ve Francii, ale zatímco hvězda Paris St. Germain Desiré hraje za Les Bleus, Guéla nastupuje za Pobřeží slonoviny, odkud pochází jejich otec.
Podobně jsou na tom španělští bratři Williamsové. Mladší Nico je úřadujícím mistrem Evropy, o devět let starší Iňaki reprezentuje Ghanu, z níž jejich rodiče emigrovali.
V ghanském týmu je také obránce Derrick Luckassen, který se dostal do nominace na poslední chvíli jako náhradník. Na turnaji doplní nevlastního bratra Briana Brobbeyho, jenž je útočníkem nizozemské reprezentace.
Austrálie má v týmu obránce Harryho Souttara, jehož starší bratr John hraje za Skotsko. Oba se narodili v Aberdeenu a mají australskou matku. Harry změnil reprezentační barvy před sedmi lety poté, co v mládežnickém věku nosil skotský dres.
Boatengové proti sobě nastoupili v letech 2010 a 2014
Zatím není jasné, zda vývoj šampionátu svede některé bratry proti sobě. Sourozenecký souboj dosud na mistrovství světa svedli podle agentury Reuters pouze Jérome a Kevin Prince Boatengové, a to dokonce dvakrát v letech 2010 a 2014.
Jérome vybojoval s Německem bronzovou medaili a poté i titul, jeho sourozenec reprezentoval Ghanu. V roce 2010 vyhráli vzájemný zápas Němci 1:0, o čtyři roky později skončilo utkání 2:2.
„Samozřejmě to bylo zvláštní. V roce 2010 to bylo opravdu něco nového, něco mimořádného. Nechci říct, že se to pak stalo běžnou praxí, protože mistrovství světa nikdy není všední záležitost. Ale hráli jsme proti sobě mockrát i v Bundeslize,“ řekl Jérome Boateng.