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Fotbal

ŽIVĚFotbalistky v kvalifikaci prohrály s Walesem 1:3


9. 6. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT sport
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Wales – Česko
Zdroj: ČT sport

Prohrou s Walesem 1:3 zakončila ženská fotbalová reprezentace kvalifikaci mistrovství světa. V Cardiffu se hrálo o první místo ve skupině B1, oba týmy měly před zápasem shodně 11 bodů. Vítězky skupiny Ligy B postupují přímo do Ligy A a budou mít lepší pozici při losu baráže o postup na MS.

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