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Prohrou s Walesem 1:3 zakončila ženská fotbalová reprezentace kvalifikaci mistrovství světa. V Cardiffu se hrálo o první místo ve skupině B1, oba týmy měly před zápasem shodně 11 bodů. Vítězky skupiny Ligy B postupují přímo do Ligy A a budou mít lepší pozici při losu baráže o postup na MS.
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