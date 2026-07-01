Anglie otočila na světovém šampionátu zápas s Demokratickou republikou Kongo, vítězství 2:1 jí zařídil v poslední čtvrthodině hry dvěma góly Harry Kane. Odpověděl tak na vedoucí gól Briana Cipengy ze 7. minuty. Kane dal na turnaji už pět branek, V osmifinále narazí Anglie na pořadatelské Mexiko. Středeční program dále nabídne duel Belgie se Senegalem a Spojených států s Bosnou a Hercegovinou.
Zápas začal pro evropského favorita šokem. Anglická defenziva selhala na pravé straně, kam si na centr naběhl Cipenga a prostřelil nejistého Pickforda. Útočník, který od nové sezony bude hrát ve druholigové španělské Almeríi, dal svůj první reprezentační gól.
Afričané následně zpevnili svůj obranný blok, dobře vystupovali k půlící čáře a snažili se rozbíjet anglické úsilí o zteč už v samém zárodku. Do první velké šance se Anglie dostala po půlhodině hry, kdy po Riceově centru hlavičkoval Bellingham, ale gólman Mpasi jeho pokus vytáhl mimo tyče.
V závěru poločasu tlak Albionu gradoval, Rashford v ideální pozici trefil jen nohy Wan-Bissaky na brankové čáře. Ve 42. minutě mohli Konžané své vedení navýšit, po dlouhé přihrávce před branku trefil Wissa jen tyč. V nastaveném čase se opět vyznamenal Mpasi, když chytil Bellinghamovu hlavičku a Kaneovu střelu zblízka.
Po přestávce Angličané svůj tlak stupňovali a skórovat mohli především po centrovaných míčích. Nicméně pokusy Rashforda i Bellinghama zastavil vynikající brankář Mpasi.
Vyrovnání přišlo v 75. minutě. Měkký centr střídajícího Gordona našel Kaneovu hlavu a útočník Bayernu svým čtvrtým gólem na turnaji vrátil Anglii naději.
Závěr zápasu měl v režii anglický tým, toužící strhnout výhru na svoji stranu ještě v základní hrací době. To se mu povedlo, po další skvělé přihrávce zamířil přesně opět Kane.
Tým trenéra Thomase Tuchela narazí v osmifinále v pondělí na Aztéckém stadionu v Mexiku na domácí tým. Spolupořadatel šampionátu zde odehrál už tři zápasy včetně duelu s českou reprezentací, aniž by inkasoval.
Anglie – Kongo 2:1 (0:1)
Anglie – Kongo 2:1 (0:1)
Branky: 75. a 86. Kane – 7. Cipenga. Rozhodčí: Machádma – Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) – Al-Marri (video, Kat.). ŽK: Bellingham – Sadiki. Diváci: 68 239.
Anglie: Pickford – Spence (71. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (90.+1 Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. Gordon) – Kane. Trenér: Tuchel.
Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. J. Kayembe) – Moutoussamy (89. Mayele), Mukau (76. E. Kayembe), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda). Trenér: Desabre.
Čtěte také
Albion v roli velkého favorita proti Kongu. Američané chtějí přidat druhou výhru v play-off v historii
1. 7. 2026
SOUHRNHaaland dovedl Nory do osmifinále, dál jde i Mexiko. Francie přehrála Švédsko
1. 7. 2026
SOUHRNParaguay senzačně vyřadila Německo, rozstřel s Marokem zlomil vaz i Nizozemcům
30. 6. 2026