Albion v roli velkého favorita proti Kongu. Američané chtějí přidat druhou výhru v play-off v historii

Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev, africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zbývající členové zlaté generace Belgie zahájí poslední útok na velký úspěch na MS proti Senegalu. Fotbalisté USA se pak proti Bosně a Hercegovině pokusí na MS teprve podruhé v historii vyhrát zápas play-off. Přímý přenos utkání Anglie – DR Kongo sledujte na ČT sport od 17:15 a zároveň ČT sport Plus nabídně přenos s live statistikami.
Kane může vylepšit svůj anglický rekord
Vítěz zápasu Anglie – DR Kongo v osmifinále v Mexiku vyzve pořadatelskou zemi. Výběr německého trenéra Thomase Tuchela ovládl skupinu před Chorvatskem, Ghanou a Panamou, ze tří utkání dvakrát vyhrál a jednou remizoval. V historii MS Anglie zvítězila ve vyřazovací části v obou dosavadních duelech s africkými soupeři: ve čtvrtfinále v roce 1990 zdolala Kamerun a před čtyřmi lety v osmifinále Senegal.
Opora Albionu Harry Kane v posledním utkání skupiny proti Panamě (2:0) uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera. Svou bilanci bude chtít opět posunout.
Kongo před 52 lety při prvním startu na světovém turnaji, ještě pod názvem Zair, prohrálo všechna tři utkání ve skupině. Tentokrát se mu na MS daří výrazně lépe, do další fáze proniklo jako nejlepší tým ze třetích míst. Hned v úvodním duelu remizovalo 1:1 s Portugalskem, což znamenalo jeho první bod i gól v dějinách šampionátu. Proti Uzbekistánu si pak připsalo první vítězství. Teď ho čeká další výrazný favorit.
„V kádru máme pár hráčů, kteří nastupují za anglické kluby, takže ti nám pomohou. Připravíme se co nejlépe na utkání, které pro nás bude představovat obrovskou výzvu,“ uvedl francouzský trenér Sébastien Desabre. V jeho výběru jsou i obránce Aaron Wan-Bissaka a záložník Aaron Tshibola, kteří se v Anglii narodili a v mládežnickém věku ji reprezentovali. O motivaci bude mít postaráno i stěžejní útočník Yoane Wissa, který hájí barvy Newcastlu.
Onana z Belgie svede proti Senegalu vnitřní boj
Belgie se ziskem pěti bodů ovládla díky lepšímu skóre skupinu G před Egyptem. Senegal postoupil jako poslední osmý v pořadí tabulky týmů ze třetích míst. Jako jedinému mu k tomu stačily tři body, které získal ve skupině I.
Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Eden Hazard a Dries Mertens již v řadách „Rudých ďáblů“ nejsou, ale další z týmu, který skončil na mistrovství světa v roce 2018 třetí, zůstávají. Brankář Thibaut Courtois, záložník Kevin De Bruyne a útočník Romelu Lukaku mají téměř jistě poslední šanci dosáhnout toho, co mnozí považovali za možné. Triumfovat na MS teď, nebo nikdy.
Belgie na závěr skupiny porazila Nový Zéland 5:1. „V posledním zápase ve skupině jsme podali výborný výkon. Je to pro nás skvělý odraz do další fáze. Předvedená hra a dobrá produktivita nás opravňují k tomu, abychom šli do dalších zápasů výborně naladěni a ve formě,“ řekl belgický útočník a autor dvou gólů Leandro Trossard.
Ve složité situaci je jeho spoluhráč Amadou Onana. Záložník Aston Villy se narodil v Dakaru, reprezentuje Belgii, přitom neskrývá, že fandí i „Lvům z Terangy“. „Během losování jsem se modlil: Prosím, nenuťte mě hrát proti nim. Dejte mi Francii, pokud chcete, dejte mi kohokoli, jen ne Senegal,“ uvedl.
Také Afričané věří, že našli formu v pravý čas. „Potřebovali jsme ukázat, že Senegal má i jinou stránku,“ řekl záložník Pape Gueye. „I když jsme vstřelili pět gólů, stále je co zlepšovat,“ poznamenal trenér Pape Thiaw.
Američané potřebují v play-off MS potvrdit roli favorita
Spolupořadatel turnaje USA je po výkonech v základní části jasným favoritem na postup, spoléhat bude i na domácí prostředí vyprodaného stadionu v San Franciscu. Bosňané v kádru s libereckým Erminem Mahmičem a plzeňským Amarem Memičem mohou při premiéře ve vyřazovací fázi pouze překvapit.
Američané dosud ve vyřazovací části světového šampionátu zvítězili jen jednou, v roce 2002 v osmifinále vyřadili Mexiko. Od té doby třikrát ztroskotali, před čtyřmi lety nestačili na Nizozemce. Tentokrát mají papírově přijatelnějšího soupeře.
„Jestli si někdo myslí, že Bosna je snadný soupeř, je na omylu. Nehraje se proti nim dobře a na turnaji jsou z nějakého důvodu. Složitě se dostávali na šampionát, museli překonat opravdu těžkou překážku, takže je to nebezpečný soupeř,“ řekl americký kapitán Tim Ream s připomínkou, že Bosňané v březnovém play-off o šampionát překvapivě vyřadili Itálii.
Balkánský tým si play-off při druhé účasti na světovém šampionátu zahraje poprvé, při premiéře před 12 lety neprošel ze skupiny. „Už teď jsme se zapsali do historie. Před pár měsíci by nás ani nenapadlo, že budeme ve vyřazovací fázi na závěrečném turnaji. Rozhodně ještě nechceme končit,“ řekl bosenský obránce Tarik Muharemovič.
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