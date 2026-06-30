Dalšími zápasy prvního kola vyřazovací fáze pokračuje fotbalové mistrovství světa. V čistě evropském utkání na sebe naráží Švédsko a jeden z největších favoritů turnaje Francie. Souboj Norska s Pobřežím slonoviny vyzněl po atraktivním průběhu pro Seveřany 2:1. Ty poslal do vedení krásnou střelou Antonio Nusa. Aktivitu Slonů v 74. minutě zúročil Amad Diallo a srovnal na 1:1. Jenže Norsko poslal vstříc k vytouženému postupu v 86. minutě Haaland. Od 3:00 je na programu zápas Mexiko – Ekvádor.
Norové jsou po vyřazení Německa a Nizozemska prvním evropským osmifinalistou. Dalšími dosud známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay a Brazílie. Norové poprvé v historii MS vyhráli zápas play-off a o postup do čtvrtfinále se utkají s Brazilci v neděli 5. července od 22 hodin SELČ v New Jersey.
Utkání začalo v opatrném duchu, mírný tlak si vytvořili Norové, ale Haalanda s Ödegaardem obrana afrického týmu dobře hlídala. Duel rozhýbala až občerstvovací přestávka. Po ní ve 28. minutě za norskou obranu pronikl Pépé, ale míč špatně trefil. Afričané hráli v této fázi s větší aktivitou, navzdory řadě rohových kopů se ale neprosadili, což však platilo i o stále dobře střeženém Haalandovi na druhé straně hřiště.
Věhlasného kanonýra výtečně zastoupil v 39. minutě mladý křídelník bundesligového Lipska Nusa. Jednadvacetiletý talent pronikl zleva do šestnáctky a přesně zakroutil střelu do šibenice Fofanovy branky.
Ve druhém poločase tým z Pobřeží slonoviny zvýšil útočnou snahu, v 55. minutě si výtečný zákrok připsal Nyland po Pépého střele z bezprostřední blízkosti. Do tlaku Afričanů přišla po ojedinělém rohu velká šance Norů, ale hlavičku Heggema obrana soupeře zastavila těsně před brankovou čarou.
Norové za pasivitu zaplatili v 74. minutě. Do jejich pokutového území se prokličkoval střídající Diallo, po zpětné kličce se dostal ke střele a vyrovnal.
Jenže Norové mají ve svém středu „zabijáka“ Haalanda, který nakonec zpečetil první postup Norska ve vyřazovací části v historii MS. V 86. minutě využil ideální pas Patricka Berga a zblízka doklepl míč do sítě. V tabulce střelců turnaje se pětadvacetiletý útočník Manchesteru City osamostatnil na druhém místě a na jediný gól se přiblížil k argentinské hvězdě Lionelu Messimu.
V závěru Nory podržel brankář Nyland, když zpod břevna vytáhl Diallův trestný kop. Fanoušci v hledišti mohli tradičním vikinským „veslováním“ oslavit postup.
Pobřeží slonoviny – Norsko 1:2 (0:1)
Pobřeží slonoviny – Norsko 1:2 (0:1)
Branky: 74. Diallo – 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodčí: Valenzuela – Urrego, Moreno (všichni Ven.) – Lara (video, Chile). ŽK: Nusa (Nor.). Diváci: 69 655.
Pobřeží slonoviny: Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3. Touré) – Sangaré – Pépé (87. Diakité), Kessié, Oulai (61. Diallo), Y. Diomande (90.+3. Guessand) – Bonny (61. Wahi). Trenér: Faé.
Norsko: Nyland – Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup). Trenér: Solbakken.