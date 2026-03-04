Česká televize využila možnost sublicence a v novém formátu mistrovství světa ve fotbale se 104 zápasy odprodala část vysílacích práv na MS 2026 skupině Nova. Na ČT sport a ČT sport Plus odvysílá ze světového šampionátu, který se koná od 11. června do 19. července, více než 50 utkání.
Fanoušci uvidí v ČT více než 50 přímých přenosů z MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale 2026 se uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku a bude svým rozsahem historicky největší. Rozšířený počet účastníků i utkání přináší výrazně vyšší nároky na vysílací kapacity i finanční prostředky. Česká televize proto navazuje na model spolupráce z minulého mistrovství světa v Kataru v roce 2022 a využila právo sublicence.
„Jsem rád, že k této dohodě došlo. Umožní nám efektivně využívat svěřené finanční prostředky a optimalizovat náklady na televizní práva, aniž bychom rezignovali na kvalitu a rozsah nabídky pro diváky. Díky tomu budeme moci dlouhodobě zprostředkovávat českou stopu ve světě sportu a zůstat aktivním partnerem českého sportu,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Česká televize z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku odvysílá více než 50 utkání. Nabídne tak více než polovinu nejatraktivnějších zápasů včetně studií, odborných analýz, pohledu významných fotbalových expertů přímo z dějiště a vstupů štábů. Diváci se mohou těšit i na rozšířený infomační servis na stále vyhledávanější digitální platformě ČT sport Plus.
V rámci spolupráce je jisté, že obě televize společně odvysílají zahajovací utkání, finále a v případě postupu z baráže také utkání české reprezentace. První barážový duel čeká český národní tým 26. března s Irskem a přímý přenos včetně studia z pražské Fortuna Areny odvysílá exkluzivně ČT sport. Stejně tak i případný druhý duel s vítězem dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Opět nebude chybět studio doplněné o fotbalové experty.
„Mistrovství světa ve fotbale 2026 je svým rozsahem mimořádné a v mnohém se liší od předchozích turnajů. Rozdělení zápasů mezi ČT a Novu nám umožňuje dát prostor ve vysílání i jiným divácky atraktivním sportovním svátkům v daném období, jakými jsou cyklistická Tour de France, domácí mistrovství světa v hokejbalu a mnoha dalším. Základní princip rozdělení utkání zůstává stejný – fanoušci uvidí všechna utkání ve volně dostupném vysílání,“ doplnil ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.
Spolupráce na českém televizním trhu při vysílání MS ve fotbale 2026 zapadá do dlouhodobé strategie České televize, jejímž cílem je odpovědné nakládání s veřejnými prostředky a současně zachování široké a kvalitní nabídky sportovních přenosů pro všechny diváky.
Česká televize i nadále zůstává klíčovým vysílatelem nejvýznamnějších sportovních událostí. V letošním roce po divácky úspěšných zimních olympijských hrách nabídne například koncem března mistrovství světa v krasobruslení, ze kterého Česká televize zajišťuje kompletní výrobu mezinárodního signálu, květnový světový šampionát v ledním hokeji, mistrovství Evropy v atletice či již zmiňovanou Tour de France. Velký prostor ve vysílání dostane koncem června i největší multisportovní akce pro mladé sportovce v Česku – Olympiáda dětí a mládeže, která se bude poprvé konat v Praze.