Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku obestírají bezpečnostní otázky, a to nejen v pořadatelských zemích. V Mexiku, kde by se v případě postupu představil ve dvou zápasech také český tým, se potýkají s nepokoji po zabití drogového šéfa Nemesia Rubéna Oseguery Cervantese. Po útoku USA a Izraele na Írán je navíc v ohrožení start íránské reprezentace na turnaji.
Fotbalový šampionát je sto dní před startem v nejistotě kvůli událostem v Mexiku a Íránu
Írán má hrát na šampionátu všechny tři zápasy ve skupině v USA. Loni v prosinci Íránci bojkotovali losování skupin ve Washingtonu, protože americká vláda podle médií odmítla udělit vstupní víza třem funkcionářům včetně prezidenta národní asociace Mehdiho Tádže.
„Vláda Spojených států zaútočila na naši zemi, to rozhodně nezůstane bez odezvy. Zatím těžko říct, jaká bude, o tom rozhodnou nejvyšší představitelé naší země. Ale v tuto chvíli těžko vyhlížet letní šampionát s nějakou nadějí,“ řekl Tádž národní televizi IRIB po sobotních útocích.
Mistrovství světa se bude poprvé hrát za účasti 48 týmů. Írán zatím oficiálně nenaznačil bojkot turnaje, pokud by k němu ale sáhl nebo mu nebylo dovoleno vyslat mužstvo do USA, nahradila by ho zřejmě jiná reprezentace z Asie.
Z týmů, které se na šampionát neprobojovaly, se v kvalifikaci nejdále dostal Irák. Ten ještě čeká mezikontinentální play-off s lepším ze zápasu Bolívie – Surinam, v případě úspěchu a postupu Iráku na MS by byly další v pořadí Spojené arabské emiráty. „Je příliš brzy, abychom všechny možnosti komentovali podrobněji. Ale situaci samozřejmě bedlivě sledujeme,“ citovala agentura SID generálního tajemníka FIFA Mattiase Grafströma.
V Íránu, který odpověděl na sobotní útok USA a Izraele ostřelováním židovského státu i dalších zemí na Blízkém východě, byly vzhledem ke čtyřicetidennímu smutku za zabitého Chameneího zrušeny nejen ligové zápasy, ale i přípravná utkání před mistrovstvím světa plánovaná na březen. Asijská fotbalová konfederace odložila nejbližší utkání asijské Ligy mistrů ve Spojených arabských emirátech a v Kataru, kterých se měly zúčastnit i týmy ze Saúdské Arábie a Íránu.
V Mexiku se rozhořely nepokoje po zabití drogového bosse přezdívaného El Mencho. Členové jeho kartelu v reakci zapálili obchody a zablokovali silnice ve 20 z 32 mexických států a Mexiko muselo k potlačení střetů nasadit deset tisíc vojáků. Potyčky nepřežily desítky lidí. V době nepokojů se před týdnem odehrál přípravný zápas, v němž mexická fotbalová reprezentace porazila Island 4:0. Utkání v Santiagu de Querétaro se hrálo pod přísnou ostrahou ozbrojených složek.
Napjatá bezpečnostní situace v zemi se může týkat i české reprezentace, kterou čeká baráž o postup na konci března. Národní tým by ve skupině odehrál dva duely v Mexiku a jeden v Atlantě.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zdůraznila, že fanouškům během MS nebude hrozit nebezpečí. I tak jsou fotbaloví příznivci v nejistotě. O turnaj v USA, Kanadě a Mexiku je přitom navzdory často kritizované vysoké ceně vstupenek obrovský zájem. FIFA uvedla, že se prodá všech zhruba sedm milionů lístků. V první fázi prodeje, během níž šly do prodeje dva miliony vstupenek, byl zájem až třicetinásobný.