Olympijské přenosy na ČT sport a ČT sport Plus zasáhly v období od 6. do 22. února 2026 celkem 7,387 milionu diváků starších čtyř let. Oproti posledním Hrám v Pekingu, které oslovily 5,457 milionu, jde o výrazný nárůst. Roli ale tehdy sehrál i časový posun. Mezi nejsledovanější přenosy z Itálie patřil tradičně hokej, biatlon a disciplíny, ve kterých získaly medaile čeští reprezentanti.
Olympijské hry na ČT sport sledovalo 7,4 milionu lidí. Divácky nejúspěšnější byl hokej
„Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině potvrdily, že velké sportovní události mají na obrazovkách České televize své pevné místo. Znamenitá čísla sledovanosti jsou pro nás potvrzením důvěry diváků. Chtěl bych poděkovat všem kolegům z České televize, kteří se na vysílání podíleli, našim olympionikům za reprezentaci i fanouškům, kteří byli s námi,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Mezi nejsledovanější přenosy patřil tradičně hokej. Na prvním místě se umístilo čtvrtfinále mužů Kanada – Česko, které sledovalo celkem 2,303 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 58,78 procenta. V rámci televizního vysílání ve své domácnosti to bylo 1,887 milionu a dalších 259 tisíc mimo domov, k tomu 156 tisíc diváků sledovalo zápas živě na streamu. Utkání zasáhlo, tedy alespoň chvíli ho vidělo, 3,895 milionu diváků.
„Kromě skvělých výsledků bych rád poděkoval divákům, že nás sledovali a že jsme znovu potvrdili, že sport na veřejnoprávní televizi patří. Poděkování patří také Českému olympijskému výboru a jednotlivým svazům za spolupráci v místě konání i všem kolegům v Miláně a Praze,“ doplnil ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.
Dále se v žebříčku umístily zápasy českých hokejistů ve skupině se Švýcary a Kanadou, následované předkolem play-off s Dány. Na pátém místě se sledovaností 1,759 milionu diváků byla smíšená biatlonová štafeta. V dalším pořadí samozřejmě nechyběly přenosy s českou medailovou radostí: snowboardový paralelní obří slalom, rychlobruslení mužů na 5000 metrů, snowboardcross žen a hromadný závod biatlonistek.
Zajímavostí je, že na sledovanost disciplín mělo i vliv zařazení do přestávkového programu hokejových utkání. Takto měl například slopestyle snowboardistek 2,099 milionu diváků. Vysoce sledované také byly jízdy na rychlobruslařském oválu (závěr závodu mužů na 10 000 metrů s medailovým ceremoniálem nebo jízda Martiny Sáblíkové na trati 5000 metrů).
Rekord internetové sledovanosti ČT
Živé přenosy ČT sport a ČT sport Plus měly na digitální platformě 24,5 milionu views (spuštění streamu) a dvakrát překonaly dosavadní rekord v počtu přehrání videí za jeden den. Nejnavštěvovanější byl web ČT sport, který zaznamenal po dobu olympijských her v Itálii přes 10,7 milionů návštěv od více než 2 milionů uživatelů.
V pátek 13. února padl rekord internetové sledovanosti České televize od začátku měření. Zaznamenáno bylo téměř 5,8 milionu views. Mezi TOP 5 nejsledovanějších přenosů patřily hokejové zápasy mužů, v čele se umístilo čtvrtfinále Česko – Kanada (1,15 milionu views).
Mezi nejsledovanější klání, která byla odvysílána pouze online na ČT sport Plus, se zařadil závod rychlobruslařů na 10 000 metrů se zlatým Metodějem Jílkem (681 tisíc views). Na druhém místě se poté umístil přenos z turnaje hokejistek Česko – Švédsko a následně hokejistů Kanada – Švýcarsko.
Mezi nejpřehrávanější krátká videa patřily pád Lindsey Vonnové ve sjezdu (65 tisíc views) a Ester Ledecké v super-G, následně medailové jízdy Evy Adamczykové, Zuzany Maděrové a Metoděje Jílka.
Česká televize nabídla zimní olympijské hry z pozice hlavního vysílatele na programu ČT sport a prostřednictvím online přenosů ČT sport Plus v rámci digitální platformy ČT sport, která propojuje web, sociální sítě, mobilní aplikace i televizní prostředí HbbTV.