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Everton porazil Coventry, obrat zařídil Barry


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

V předehrávce 10. kola Premier League otočili fotbalisté Evertonu doma zápas s Coventry a zvítězili 3:1. Dvěma góly a asistencí se blýskl francouzský útočník Thierno Barry. Jediný gól hostů dal křídelník z Pobřeží slonoviny Yann Gboho, pro kterého to byla první trefa v Anglii.

Barry se prosadil ve třetím soutěžním zápase v řadě, v sezoně už má na kontě šest ligových branek a v tabulce střelců je druhý. Everton díky němu vyhrál v aktuálním ročníku počtvrté a posunul se na páté místo v neúplné tabulce.

Coventry si připsalo sedmou porážku. S 19 obdrženými brankami má navíc druhou nejhorší obranu v lize.

Výsledky 10. kola anglické fotbalové ligy

Everton – Coventry 3:1 (56. a 61. Barry, 81. Dewsbury-Hall – 52. Gboho

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