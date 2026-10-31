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Kinský má druhou nulu v řadě. Chelsea po vyloučení Martíneze zlomila United a Brighton vyloupil City


31. 10. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Povedené období zažívá Antonín Kinský, podruhé za sebou vychytal nulu a pomohl Spurs k domácímu vítězství v Premier League 2:0 nad Crystal Palace. Fotbalisté Chelsea zvítězili doma 2:0 nad Manchesterem United, který hrál od 63. minuty v oslabení po vyloučení argentinského stopera Lisandra Martíneze. Velké vítězství na hřišti Manchesteru City slaví Brighton. Citizens prohráli 0:1 a v Premier League podruhé za sebou ztratili všechny body.

Zápas na Stamford Bridge rozhodly góly Morgana Rogerse a Colea Palmera ve druhém poločase a pozice trenéra Michaela Carricka je po devátém soutěžním zápase bez vítězství ve vážném ohrožení.

Hostům ve 34. minutě neuznal videorozhodčí gól kvůli ofsajdu zakončujícího Cunhy a krátce po přestávce šla do vedení Chelsea. Rogers se po zisku míče na půlícím kruhu prosprintoval až do vápna a zakončil k bližší tyči.

Morgan Rogers z Chelsea slaví gól se spoluhráči
Zdroj: REUTERS/David Klein

Druhé brance Chelsea předcházel faul Martíneze, který ve vápně zasáhl Fofanu loktem do obličeje. Sudí Bankes mu ukázal podruhé v zápase žlutou kartu, vyloučil jej a nařídil penaltu. Na Palmerův pokus si gólman Lammens sáhl, ale míč ani s přispěním tyče z branky nevytěsnil. Pro rudé ďábly mohlo být ještě hůře, ale gólu Brazilce Estevaa předcházel ofsajd.

United jsou v lize od konce srpna bez výhry a mohou po 9. kole klesnout do pásma sestupu. Z vítězství v soutěžním utkání se naposledy radovali v první polovině září, kdy v Lize mistrů porazili 4:0 Sabah Baku. Chelsea se po třetí výhře z posledních čtyř kol posunula na čtvrté místo.

Anglická fotbalová liga – 9. kolo:

Chelsea – Manchester United 2:0 (50. Rogers, 64. Palmer z pen.), Bournemouth – Leeds 2:0 (31. Evanilson, 90.+4 Adli), Brentford – Nottingham 2:0 (30. vlastní Milenkovič, 76. Thiago), Coventry – Sunderland 3:1 (17. Sakamoto, 37. Awoniyi, 52. Rudoni – 67. Le Fée z pen.), Hull – Ipswich 2:2 (58. Iroegbunam, 68. McBurnie – 22. Florentino, 74. Enciso), Manchester City – Brighton 0:1 (11. Ayari), Tottenham – Crystal Palace 2:0 (25. Gray, 73. Van Hecke).

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