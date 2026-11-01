Arsenal ukončil čtrnáctileté trápení, z Anfieldu si odvezl tři body a vede Premier League

Fotbalisté Arsenalu vyhráli v 9. kole na hřišti Liverpoolu 1:0 po gólu Kaie Havertze a naladili se úspěšně na zápas s pražskou Slavií v Lize mistrů. Kanonýři využili další prohry Manchesteru City, jenž v sobotu nestačil na Brighton, a vedou Premier League. Svěřenci Mikela Artety zároveň ukončili čtrnáctileté trápení a poprvé od září 2012 si odvezli z Anfieldu všechny tři body.
Arsenal rozhodl v 16. minutě. Barcola nenavázal Rice, jenž tak měl na pravé straně spoustu času na přízemní centr, poslal milimetrovou přihrávku napříč malým vápnem a Havertz bez problémů šanci proměnil.
Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál ukončil desetizápasovou sérii bez branky a se 46 góly se stal nejlepším německým střelcem v historii Premier League. Osamostatnil se od bývalého hráče City Ilkaye Gündogana.
Liverpool měl před poločasem dvě šance na vyrovnání, Wirtzův přímý kop ale skončil na břevnu a Mac Allister hlavičkoval ve velké šanci nad.
Během pár dnů zažil Arsenal zcela opačné pocity: v Ligovém poháru ho vyřadil outsider ze čtvrté ligy a dnes zvítězil na hřišti, které je postrachem pro hostující týmy v Anglii.
Porážka od Fleetwoodu Town v penaltovém rozstřelu byla jednou z největších blamáží v historii londýnského klubu, i když v úterý Arteta nasadil převážně náhradníky.
„Dneska jsem mimořádně hrdý, 14 let je hodně dlouhá doba. Jsem pyšný nejen na výhru, ale i na to, jak jsme to zvládli, jaký charakter jsme ukázali. Zvlášť když vezmeme v úvahu, co se stalo před pěti dny, prohra a vyřazení z poháru týmem, který jsme měli porazit,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý kouč. „To je na fotbale to kouzelné. Každý další výsledek je nepředvídatelný,“ dodal.
Arsenal v úvodních dvou kolech Ligy mistrů porazil Neapol 1:0 a Lille 3:0, poprvé ztratil až v minulém kole při remíze 2:2 na hřišti Bayernu Mnichov.
Kanonýři v Edenu proti Slavii nastoupili i v uplynulém ročníku elitní soutěže a zvítězili 3:0. Úřadující mistr Anglie tak k zápasu, jenž je na programu ve středu od 21:00, přijede jako jasný favorit.