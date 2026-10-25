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Manchester United opět narazil, Horníček pomohl Newcastlu k výhře


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Osmý soutěžní zápas bez vítězství má za sebou slavný Manchester United, který v 8. kole anglické ligy prohrál na svém stadionu s Bournemouthem vysoko 0:3. Liverpool z role favorita nevypadl a zdolal Brighton 2:0. Brankář Lukáš Horníček pomohl Newcastlu k výhře na hřišti Crystal Palace 2:0.

Liverpool na svém stadionu Anfield vyhrál v Premier League poprvé od začátku sezony. Brightonu naopak skončila úspěšná série pěti zápasů, v nichž nastřílel 15 branek a nedostal ani jedinou. Po bezbrankové čtvrteční remíze v Jablonci si náladu nezlepšil. Němec Wirtz vypálil a jeho krajan Gross nešťastně míč tečoval do vlastní sítě, Švéd Isak ještě do přestávky přidal druhý gól.

I hosté měli šance, ale když už překonali brazilského brankáře Alissona, zaskočil za něj na čáře uruguayský obránce Araújo. Liverpool poskočil na čtvrté místo a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na jeden bod.

Vítěz Konferenční ligy Crystal Palace nenaplňuje očekávání, má nejslabší obranu v Premier League a francouzský trenér Pierre Sage je po domácí prohře s Newcastlem 0:2 pod stále větším tlakem. Horníček ve dvou posledních venkovních zápasech dostal pokaždé čtyři branky, tentokrát ale udržel podruhé v Premier League čisté konto. Připsal si čtyři úspěšné zákroky. Tři body hostům zařídili Dán Osula a Barnes, další gól neplatil pro těsný ofsajd.

Krize na Old Trafford pokračuje a trenér Manchesteru United Michael Carrick má další problém. Poprvé nechal na lavičce portugalského kapitána Bruna Fernandese, který minule kritizoval jeho taktiku, ale změnu k lepšímu to nepřineslo.

Bournemouth tady vyhrál před dvěma lety 3:0, od té doby ale ani jednou neuspěl. Jenže dnes stříleli branky jen hosté. Brazilec Rayan zužitkoval přímý kop Nizozemce Kluiverta a pak Tavernier s Brazilcem Evanilsonem trestali chyby v domácí obraně. Příští soupeř Sparty v Evropské lize vyhrál v Premier League podruhé za sebou a opustil sestupové příčky.

Ligový nováček Hull po skvělém startu do sezony ubral plyn a už šest kol je bez výhry. Nepovedlo se mu zvítězit ani proti Brentfordu, přestože Skot McBurnie proměnil penaltu. Ouattara z Burkiny Faso stanovil remízu 1:1.

Poslední Sunderland po čtyřech prohrách vybojoval bod bezbrankovou remízou s Leedsem. V utkání měl víc šancí, ale brankář Trafford byl nepřekonatelný. Leeds je remízovým králem, v kalendářním roce už si připsal 14 nerozhodných výsledků.

Výsledky 8. kola anglické ligy

Ipswich – Nottingham 1:1 (41. Enciso – 13. Williams), Aston Villa – Manchester City 2:1 (6. a 61. Jackson – 52. Haaland), Arsenal – Everton 2:0 (7. Konsa, 68. Gabriel), Coventry – Fulham 0:1 (80. Bobb), Chelsea – Tottenham 0:2 (77. vlastní Penders, 87. Tel), Crystal Palace – Newcastle 0:2 (47. Osula, 58. Barnes), Hull – Brentford 1:1 (24. McBurnie z pen. – 64. Ouattara), Liverpool – Brighton 2:0 (17. vlastní Gross, 21. Isak), Manchester United – Bournemouth 0:3 (38. Rayan, 43. Tavernier, 71. Evanilson), Sunderland – Leeds 0:0.

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