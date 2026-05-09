Fotbal

Espaňol ve španělské lize nevyhrál už 18 kol


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Espaňol Barcelona prohrál ve 35. kole španělské ligy v Seville 1:2, sérii bez vítězství protáhl už na 18 zápasů a z pátého místa na konci roku se propadl až těsně nad pásmo ohrožení. Přitom ještě osm minut před koncem vedl.

Sevilla, která je nejúspěšnějším klubem Evropské ligy, také neprožívá dobrou sezonu a ještě nedávno byla rovněž namočena v sestupových vodách. Po druhé výhře za sebou už přece jen dýchá lépe. Na gól Angličana Nolana odpověděl Castrín a v nastavení strhl vítězství na stranu domácích střídající Nigerijec Adams. Espaňol je už jen dva body před osmnáctým Alavésem, který dnes remizoval na hřišti nováčka Elche 1:1.

Atlético Madrid si nespravilo chuť po úterním vyřazení z Ligy mistrů a doma prohrálo s Celtou Vigo 0:1. Hosté za celý zápas vystřelili jen jednou na branku, ale Iglesias mířil přesně. Atlético na čtvrtém místě má i přes porážku jistotu, že pod taktovkou Diega Simeoneho bude i počtrnácté v řadě hrát nejprestižnější klubovou soutěž.

Výsledky 35. kola španělské fotbalové ligy

Elche – Alavés 1:1 (72. Rodríguez – 51. Martínez z pen.)
FC Sevilla – Espaňol Barcelona 2:1 (82. Castrín, 90+1 Adams – 56. Dolan)
Atlético Madrid – Celta Vigo 0:1 (62. Iglesias)

Čtěte také

Valverde a Tchouaméni dostali za konflikt v šatně od Realu půlmilionovou pokutu

8. 5. 2026

Valverde a Tchouaméni dostali za konflikt v šatně od Realu půlmilionovou pokutu

Real uspěl nad Espaňolem a oddálil barcelonské titulové oslavy

3. 5. 2026

Real uspěl nad Espaňolem a oddálil barcelonské titulové oslavy
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.