Espaňol ve španělské lize nevyhrál už 18 kol

Espaňol Barcelona prohrál ve 35. kole španělské ligy v Seville 1:2, sérii bez vítězství protáhl už na 18 zápasů a z pátého místa na konci roku se propadl až těsně nad pásmo ohrožení. Přitom ještě osm minut před koncem vedl.
Sevilla, která je nejúspěšnějším klubem Evropské ligy, také neprožívá dobrou sezonu a ještě nedávno byla rovněž namočena v sestupových vodách. Po druhé výhře za sebou už přece jen dýchá lépe. Na gól Angličana Nolana odpověděl Castrín a v nastavení strhl vítězství na stranu domácích střídající Nigerijec Adams. Espaňol je už jen dva body před osmnáctým Alavésem, který dnes remizoval na hřišti nováčka Elche 1:1.
Atlético Madrid si nespravilo chuť po úterním vyřazení z Ligy mistrů a doma prohrálo s Celtou Vigo 0:1. Hosté za celý zápas vystřelili jen jednou na branku, ale Iglesias mířil přesně. Atlético na čtvrtém místě má i přes porážku jistotu, že pod taktovkou Diega Simeoneho bude i počtrnácté v řadě hrát nejprestižnější klubovou soutěž.
Výsledky 35. kola španělské fotbalové ligy
Elche – Alavés 1:1 (72. Rodríguez – 51. Martínez z pen.)
FC Sevilla – Espaňol Barcelona 2:1 (82. Castrín, 90+1 Adams – 56. Dolan)
Atlético Madrid – Celta Vigo 0:1 (62. Iglesias)