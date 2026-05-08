Fotbal

Valverde a Tchouaméni dostali za konflikt v šatně od Realu půlmilionovou pokutu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Oba hráči projevili lítost nad tím, co se stalo, a za své chování se navzájem omluvili.

Podle médií se Valverde s Tchouaménim poprali, což uruguayský záložník, který skončil po hádce s tržnou ranou na hlavě v nemocnici, popřel. Na sociálních sítích uvedl, že ho francouzský hráč neudeřil.

„Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala běžnou návštěvu nemocnice,“ napsal Valverde.

Uvedl, že ho celá situace mrzí. „V každé normální šatně se tyhle věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil,“ postěžoval si.

Real v prohlášení uvedl, že se oba fotbalisté omluvili i klubu, spoluhráčům, realizačnímu týmu a fanouškům. Souhlasili s jakoukoli formou trestu. Klub jim uložil vysoké pokuty a záležitost považuje za vyřešenou.

Sedmadvacetiletý Valverde hraje za první tým Realu od roku 2018 a podle neoficiálních informací si v této sezoně vydělá 16,7 milionu eur (406 milionů korun).

O rok mladší Tchouaméni je ve slavném klubu od roku 2022, kdy získal s Francií stříbro na mistrovství světa. Za sezonu si přijde na 12,5 milionu eur (304 milionů korun).

Real neprožívá právě vydařené období. V neděli ho čeká El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul.

Madridský klub pak vyjde v sezoně naprázdno. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem Mnichov, ze hry venku je i v domácím poháru.

Napětí v týmu stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem.

Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Uruguayec odmítl spoluhráči podat ruku.

Přečtěte si také

Real uspěl nad Espaňolem a oddálil barcelonské titulové oslavy

3. 5. 2026

Real uspěl nad Espaňolem a oddálil barcelonské titulové oslavy
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.