Eden uvidí brazilskou fotbalovou sambu, Češi přivítají Neymara a spol.

Český nebo československý národní tým sehrál dosud s Brazílií 18 utkání s bilancí dvou výher, šesti remíz a deseti porážek. Samostatná reprezentace se střetla s "kanárky" jen v roce 1997 na Poháru FIFA v Rijádu, kde v semifinále podlehla favoritovi 0:2.

"Když jsem se prvně dozvěděl, že existuje možnost hrát s Brazílií, řekl jsem si, že by to byla pecka. Nakonec se to povedlo a také pro mě samotného to bude obrovský okamžik ve fotbalové kariéře. Brazílie doma v Praze, to bude obrovský zážitek, předtím ještě Anglie. Tyhle dva zápasy si bude člověk pamatovat nadosmrti," uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.