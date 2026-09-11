Dukla se ujala vedení ve druhé lize, Karviná prohrála slezské derby v Třinci

Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1.
Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů a je devátá.
Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.
V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky a je třetí. Vysočina po druhé výhře za sebou poskočila na šesté místo.
K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání. Táborsko je páté a Kladno desáté.
Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil. Rezerva Baníku se posunula na osmou příčku, na sedmou Příbram ztrácí dva body.
Výsledky 8. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 8. kola druhé fotbalové ligy
Příbram – Baník Ostrava B 1:3 (0:2)
Branky: 81. Málek z pen. – 32. Bitta, 37. Dvořáček, 56. Temel. Rozhodčí: Klíma – Dohnal, Ježek. ŽK: Švestka, Nghabo, Roušar – Ouly. Diváci: 862.
Táborsko – Kladno 3:3 (1:3)
Branky: 40. Matějka, 70. Havel, 76. Heppner – 35. a 43. Novotný, 45.+2 Gembický. Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek. ŽK: Barac, Havel, Toula, Bláha – Hruška, Hrubeš, Toml. Diváci: 780.
Ústí nad Labem – Jihlava 1:2 (1:2)
Branky: 30. Goj – 13. Moudrý, 43. Sambou. Rozhodčí: Panský – A. Beneš, Hurych. ŽK: Březina, Moulis, Kott, Luksík (trenér brankářů) – Jambor. ČK: 45. Rajna (asistent trenéra, Ústí). Diváci: 1085.
Dukla Praha – Vlašim 3:1 (1:1)
Branky: 38. Diallo, 57. Hindi, 62. Mikuš z pen. – 20. Pikolon. Rozhodčí: Habermann – Bělák, Pfeifer. ŽK: Hindi – Kane, Pikolon, Hodek. Diváci: 1578.
Třinec – Karviná 3:2 (0:2)
Branky: 61. a 78. Dedič, 88. Dadak – 8. Selnar, 40. Breite. Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Kotík. ŽK: Cienciala, Machuča (oba Třinec). ČK: 53. Condé (Karviná). Diváci: 1215.