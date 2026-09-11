Fotbal

Dukla se ujala vedení ve druhé lize, Karviná prohrála slezské derby v Třinci


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1.

Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů a je devátá.

Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.

V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky a je třetí. Vysočina po druhé výhře za sebou poskočila na šesté místo.

K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání. Táborsko je páté a Kladno desáté.

Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil. Rezerva Baníku se posunula na osmou příčku, na sedmou Příbram ztrácí dva body.

Výsledky 8. kola druhé fotbalové ligy

Příbram – Baník Ostrava B 1:3 (0:2)
Branky: 81. Málek z pen. – 32. Bitta, 37. Dvořáček, 56. Temel. Rozhodčí: Klíma – Dohnal, Ježek. ŽK: Švestka, Nghabo, Roušar – Ouly. Diváci: 862.

Táborsko – Kladno 3:3 (1:3)
Branky: 40. Matějka, 70. Havel, 76. Heppner – 35. a 43. Novotný, 45.+2 Gembický. Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek. ŽK: Barac, Havel, Toula, Bláha – Hruška, Hrubeš, Toml. Diváci: 780.

Ústí nad Labem – Jihlava 1:2 (1:2)
Branky: 30. Goj – 13. Moudrý, 43. Sambou. Rozhodčí: Panský – A. Beneš, Hurych. ŽK: Březina, Moulis, Kott, Luksík (trenér brankářů) – Jambor. ČK: 45. Rajna (asistent trenéra, Ústí). Diváci: 1085.

Dukla Praha – Vlašim 3:1 (1:1)
Branky: 38. Diallo, 57. Hindi, 62. Mikuš z pen. – 20. Pikolon. Rozhodčí: Habermann – Bělák, Pfeifer. ŽK: Hindi – Kane, Pikolon, Hodek. Diváci: 1578.

Třinec – Karviná 3:2 (0:2)
Branky: 61. a 78. Dedič, 88. Dadak – 8. Selnar, 40. Breite. Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Kotík. ŽK: Cienciala, Machuča (oba Třinec). ČK: 53. Condé (Karviná). Diváci: 1215.

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