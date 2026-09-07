Velký obrat předvedli hráči pražské Dukly během víkendového utkání v Opavě. Domácí sice zásluhou Romana Zálešáka vedli, ve druhé půli se ale dvakrát prosadili hosté. Slezský FC se tak s jedinou výhrou potácí u dna, Pražané jsou naopak na opačné straně tabulky.
Opavu poslal do vedení ve 20. minutě Zálešák, Dukla ale utkání po změně stran otočila. V 65. minutě se prosadil Mikuš, jenž se čtvrtou trefou v ročníku dotáhl do čela tabulky střelců. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozhodl švédský útočník Ali Hindi.
„Ten první poločas máme úsek, že chvilku hrajeme, pak z nějakého důvodu se začneme obávat, přestaneme běhat, pracovat, soupeř nás potrestá a nám trvá strašně dlouho, než se rozjedeme. O poločase jsme si něco řekli, prostřídali jsme,“ říká v rozhovoru pro ČT sport trenér Dukly Pavel Šustr.
Střídající hráči jsou podle něj v mančaftu vždy připraveni na to, aby mohli průběh hry ovlivnit. To byl právě příklad Ali Hindiho. „Šli jsme za tím a fotbal nás tímhle odměnil. Pro nás to bylo kruté předminule, teď to bylo kruté pro domácí,“ ví Šustr a připomíná prohru Dukly 1:3 v Ústí nad Labem.
Kouč Opavy Svatopluk Habanec viděl porážku jedním slovem jako krutou. „Hodně. V prvním poločase jsme velice dobře plnili pokyny, které jsme měli, dali jsme branku, druhou půlku jsme se malinko zatáhli, ale to nebyl ten důvod.“
Tak co tedy? „Ze dvou útočných standardech dostaneme dvě branky, a to nás bohužel zabilo,“ je přesvědčen Habanec, který k týmu přišel před sezonou z Ústí nad Labem.
Gól Opavy, který vsítil Zálešák, hodnotil ale pozitivně, mrzely ho nicméně sporné okamžiky. „Vidím tam červenou a vidím tam gól z ofsajdu, nemůžu si pomoct,“ kritizoval Habanec utkání, kde chyběla kalibrovaná čára.
Vyrovnání Dukly sice mohlo působit šťastně, jednalo se ale o velice chytrý počin od Rajmunda Mikuše. „On je to vynikajicí fotbalista. Když bude dělat tyhle věci, tak mu tolerujeme jeho ne úplně dobrou defenzivu. Řekl bych strašlivou, ale nechci ho zase úplně sestřelit.“
A pokračuje: „On dokáže vždycky vymyslet něco fantastickýho. Teď dal branku, měl tam ještě několik příležitostí. Je to platnej hráč, a když to takhle bude pokračovat dál, nemám s tím problém. Dám si vždycky nějaký prášek na uklidnění a nějak to zvládneme,“ vtipkoval Šustr.
Spokojený je s příchodem Jakuba Plška. Dvaatřicetiletý univerzál strávil posledních téměř sedm let v maďarských klubech Puskás Akadémie a MTK Budapešť.
„Co jsme od něj potřebovali, to zklidnění hry, to tam bylo. Má zápasové manko, dokáže balony rozdělovat, ale do budoucna od něj čekám ještě víc,“ doplňuje upřímně Šustr.
„Ke konci jsem už vařil,“ přiznává Plšek. Příchod hráče, který dlouho oblékal také dres olomoucké Sigmy, proběhl do Dukly tajně a rychle. „Událo se to během jednoho týdne. Bylo to nečekané, jsem za to rád, chci hrát o postup do první ligy, ambice tu jsou a Dukla si to zaslouží,“ dodává Plšek.