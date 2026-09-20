Fotbal

SESTŘIHKladno neudrželo vedení a remizovalo s Příbramí, Žižkov vyhrál podruhé za sebou


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání SK Kladno – Fotbal Příbram
Zdroj: ČT sport

V devátém kole druhé fotbalové ligy remizoval nováček Kladno doma s Příbramí 2:2. Středočeši měli v prvním poločase převahu, od 21. minuty vedli 2:0, vedení ale neudrželi. Příbram vyrovnala v poslední minutě nastavení. Viktoria Žižkov porazila dalšího nováčka z Třince 3:0.

Kladno v první půli dvakrát udeřilo zásluhou Jurčenka z penalty a Smejkala, který ještě v úvodním dějství trefil břevno. Po změně stran rychle snížil Švestka, v 76. minutě málem srovnal Vott, jenže trefil taktéž horní tyč. Zdálo se, že domácí už těsné vítězství uhájí, když ve třetí minutě nastavení zařídil dělbu bodů střídající Conte.

Kladno vyhrálo jediné z minulých sedmi kol a je deváté. Před vlastními diváky v ročníku druhé nejvyšší soutěže nenašlo přemožitele ani ve čtvrtém zápase. Příbram zvítězila v jediném z posledních šesti kol, venku v druholigové sezoně ale bodovala i v pátém duelu.

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Zdroj: ČT sport

Žižkov porazil Třinec a zvítězil podruhé za sebou

V dopoledním utkání porazili fotbalisté Žižkova doma nováčka z Třince 3:0. Skóre duelu pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.

Viktoria bodovala v soutěži potřetí v řadě a podruhé za sebou, posunula se na 10. místo neúplné tabulky. Slezané zvítězili v jediném z úvodních devíti kol a zůstali předposlední.

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Sestřih pátečních zápasů 9. kola druhé fotbalové ligy
Zdroj: ČT sport

Výsledky 9. kola druhé fotbalové ligy

Žižkov – Třinec 3:0 (2:0)
Branky: 24. Papoušek, 45. Žitný, 63. Huf. Rozhodčí: Mach – Váňa, Lakomý. ŽK: Hönig, Novotný – Helebrand, Agbo. Diváci: 1218.

Kladno – Příbram 2:2 (2:0)
Branky: 11. Jurčenko z pen., 21. Smejkal – 51. Švestka, 90.+3 Conte. Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Šůma. Bez karet. Diváci: 1350.

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