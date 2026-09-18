Fotbal

Karviná zdolala Kroměříž a po zaváhání Dukly znovu vede druhou ligu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Karviná porazila v 9. kole druhé ligy doma Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela tabulky. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2 a dostala se na třetí místo. Opava navzdory oslabení přehrála doma Českou Lípu 2:1 a radovala se z první výhry po sedmi kolech.

Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.

Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.

Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství.

Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy.

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Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics.

Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.

První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína.

Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.

Výsledky 9. kola druhé fotbalové ligy

Karviná – Kroměříž 3:2 (2:0)
Branky: 23. a 76. Kronus, 38. vlastní Kříž – 56. Koryčan, 87. Toman. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Šimoník. ŽK: Kronus, Čičovský, Milič, Pira – Holík, Koryčan. Diváci: 1317.

Opava – Česká Lípa 2:1 (2:1)
Branky: 17. a 35. Lacík – 37. Dudl. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Žurovec. ŽK: Turanjanin – Zouhar, Ondráček. ČK 29. Janoščín (Opava). Diváci: 1286.

Jihlava – Slavia B 3:2 (2:0)
Branky: 18. vlastní Herák, 21. Mokrovics, 56. Omotoye – 71. Cedergren, 75. Szywala. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Hurych. ŽK: Lacko, Jambor – Okonkwo. Diváci: 1044.

Prostějov – Dukla 2:2 (0:1)
Branky: 48. Matoušek z pen., 70. Voleský – 5. Diallo, 67. Tessilimi. Rozhodčí: Opočenský – Paták, Ježek. ŽK: Surzyn, Endl, Koudelka – Plšek, Franke. Diváci: 834.


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