Karviná zdolala Kroměříž a po zaváhání Dukly znovu vede druhou ligu

Karviná porazila v 9. kole druhé ligy doma Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela tabulky. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2 a dostala se na třetí místo. Opava navzdory oslabení přehrála doma Českou Lípu 2:1 a radovala se z první výhry po sedmi kolech.
Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.
Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.
Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství.
Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy.
Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics.
Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.
První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína.
Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.
Výsledky 9. kola druhé fotbalové ligy
Výsledky 9. kola druhé fotbalové ligy
Karviná – Kroměříž 3:2 (2:0)
Branky: 23. a 76. Kronus, 38. vlastní Kříž – 56. Koryčan, 87. Toman. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Šimoník. ŽK: Kronus, Čičovský, Milič, Pira – Holík, Koryčan. Diváci: 1317.
Opava – Česká Lípa 2:1 (2:1)
Branky: 17. a 35. Lacík – 37. Dudl. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Žurovec. ŽK: Turanjanin – Zouhar, Ondráček. ČK 29. Janoščín (Opava). Diváci: 1286.
Jihlava – Slavia B 3:2 (2:0)
Branky: 18. vlastní Herák, 21. Mokrovics, 56. Omotoye – 71. Cedergren, 75. Szywala. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Hurych. ŽK: Lacko, Jambor – Okonkwo. Diváci: 1044.
Prostějov – Dukla 2:2 (0:1)
Branky: 48. Matoušek z pen., 70. Voleský – 5. Diallo, 67. Tessilimi. Rozhodčí: Opočenský – Paták, Ježek. ŽK: Surzyn, Endl, Koudelka – Plšek, Franke. Diváci: 834.