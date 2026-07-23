Chorý se vrací do kádru Slavie. Douděra odejde a svolení k přestupu dostali Staněk a Dorley

Milost pro stěžejního útočníka minulé sezony. Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulého ligového ročníku, jenž byl po květnovém derby vyřazen z kádru, se vrací do týmu. Druhý z vyřazených hráčů obránce David Douděra by měl Slavii opustit. Má několik nabídek ze zahraničních klubů. Také reprezentační brankář Jindřich Staněk a záložník Oscar Dorley mají svolení k odchodu a jednají se zájemci, řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oba reprezentanty po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků, vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu v květnu uvedl, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého však zasáhl majitel Slavie Pavel Tykač, který po čtvrteční dopolední schůzce dal jednatřicetiletému útočníkovi ještě jednu šanci. „Jsem rád, že mě Pavel Tykač zbavil tohoto složitého rozhodování. Chceme Tomáše Chorého ze sezony 2024/25 a nikoliv z té poslední, nechceme ho mít před disciplinárkou,“ dodal Tvrdík.
„Vím, že někteří to budou brát za výmluvu, kterou neuznají, nebo dokonce za výraz nějaké mé nespolehlivosti. Situace je jednoduchá. Přivedl jsem do Slavie Pavla Tykače, který je naprosto skvělým majitelem. Za těch dva a půl roku zasáhl do mých gescí jen dvakrát. Jednou když se rozhodl neuvolnit trenéra Jindřicha Trpišovského k české reprezentaci a podruhé ohledně oslav (po titulu a po nedohraném derby). Potřetí to bylo v případě Tomáše Chorého, se kterým několikrát hovořil. Rozhodl se, že mu dá ještě jednu šanci. Dopoledne jsem obdržel závazný akcionářský příkaz vrátit Tomáše do A-týmu,“ řekl Tvrdík.
Za českého reprezentanta se opakovaně přimluvili i hráči a realizační tým v čele s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským. „Vždy budu bojovat za hráče, který se chce obětovat pro tým. Chci ho mít v módu z první sezony, pomohl nám v těžkých situacích. Teď dostal cenu pro nejlepšího útočníka ligy, týmu má obrovsky dát. Chci, aby nám rozhodoval zápasy, nechci ho na tribuně, to je i úkol pro mě,“ řekl Trpišovský.
„Všichni jsme se shodli, že Tomáše chceme v kabině, na hřišti. Máme ho rádi jako člověka. Hrozně nám pomohl k oběma titulům. Shodli jsme se. Pokud se vyvaruje těch věcí, co se staly, bude pro nás zase nesmírně platný,“ prohlásil kapitán Tomáš Holeš.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Karviná), Danijel Šturm (Olomouc), Nazar Domčak (Karpaty Lvov), Neil Glossoa (Pau/Fr.), Erik Hunal (Dukla), Wiktor Nowak (Zabrze/Pol.), Lazar Savovič (Podgorica/Č.H.), Oskar Kubiak (Gdyně/Pol.), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Liberec), Denis Halinský (Teplice NH), Albert Labík, Sahmkou Camara (oba Karviná NH), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno NH), Mikuláš Konečný (Pardubice NH), Adonija Ouanda (Slovácko NH), Timothy Ouma (Poznaň NH), Emmanuel Fully (Teplice NH), Hamidou Kante (Ostrava NH), Daiki Hašioka (Gent NH)
Odešli: Muhammed Cham (Trabzonspor NH), Erik Prekop (Zabrze/Pol.), Erik Hunal a Petr Ševčík (oba Zbrojovka Brno), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Liberec), Vasil Kušej (Liberec H), Lukáš Vorlický (Slovácko), Neil Glossoa (Artis Brno H), Dominik Javorček (Bohemians H)
Sparta Praha
Přišli: Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi (oba MTK Budapešť), Ebrima Singhateh (Jablonec), Josimar Alcócer (Westerlo/Bel.), Adam Karabec (Lyon NH), Veljko Birmančevič (Getafe/Šp. NH), Ermal Krasniqi (Legia Varšava NH), Martin Suchomel (Hr. Králové NH), Dominik Hollý (Jablonec NH), Indrit Tuci (Kyserispor NH), Lukáš Penxa (Dukla NH)
Odešli: Kaan Kairinen (AEK Atény), Ermal Krasniqi (Amed/Tur.), Lukáš Penxa (Brno), Albion Rrahmani (Benátky/It.), Oliver Sonne (Burnley NH), Jhoanner Chávez (Lens NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Baboucarr Faal (Karpaty Lvov), Stefan Pirgič (Pančevo/Srb.), Sebastian Boháč a Filip Prebsl (oba Karviná), Christophe Kabongo (Ml. Boleslav NH), Adrian Zeljkovič (MTK Budapešť NH)
Odešli: Tom Slončík (Hradec Králové), Daniel Vašulín (Brno)
FC Hradec Králové
Přišli: Tomáš Wiesner (Houston), Tom Slončík (Plzeň), Filip Firbacher (Povážská Bys. NH)
Odešli: Martin Suchomel (Sparta NH), Václav Pilař (Bohemians), Lukáš Hruška (Táborsko H), David Heidenreich (Bohemians), Lukáš Čmelík, Daniel Hais
FK Jablonec
Přišli: Jiří Sláma (Olomouc), Roman Horák (Sparta), Hugo Ahl (Michalovce), Dušan Pavlovič (Niš/Srb.), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Michal Kukučka (Norimberk H), Jan Suchan (Slovácko NH), Filip Vecheta (Pardubice H), Antonín Růsek (Olomouc)
Odešli: Ebrima Singhateh (Sparta), Dominik Hollý (Sparta NH), Renato Pantalon (CFR Kluž), David Puškáč, David Štěpánek (oba Slovácko), Béni Makouana (Žitomyr NH), Alexis Alégué (Artis Brno)
Slovan Liberec
Přišli: Lukáš Hůlka (Bohemians), Fallou Faye, Vénuste Baboula (oba Bravo/Slov.), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Slavia), Vasil Kušej (Slavia H), Aleko Basiladze (Torpedo Kutaisi), Benjamin Nyarko (Teplice NH)
Odešli: Marek Icha (Pardubice), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Slavia), Ivan Krajčirik (Ružomberok H), Benjamin Nyarko (Admira Wacker/Rak.), Filip Špatenka (Ml. Boleslav H)
Sigma Olomouc
Přišli: Hilmir Mikaelsson (Stavanger/Nor.), Anthony Pavlešič (Rudeš/Chor.), Marko Soldo (Dinamo Záhřeb), Stéphane Noumbissie (Lille B H), Tomáš Huk, Tihomir Kostadinov (oba Slovácko NH), Jan Fiala (Karviná NH), Adam Dohnálek, Denis Kramář (oba Prostějov)
Odešli: Danijel Šturm (Slavia), Jiří Sláma (Jablonec), Tadeáš Stoppen (Artis Brno H), Jakub Jezierski (Fredrikstad/Nor. H), Antonín Růsek (Jablonec), Yunusa Muritala
FK Pardubice
Přišli: Marek Icha (Liberec), Mouhamed Traoré (Dukla), Václav Drchal (Bohemians), Jáchym Šerák (Chrudim NH), Dominique Simon (Přešov NH), Arouna Ouattara (Vlašim NH)
Odešli: Kamil Vacek (konec kariéry), Mikuláš Konečný (Slavia NH), Ladislav Krobot (Bohemians), David Šimek (Artis Brno), Filip Vecheta (Jablonec H), Samuel Kopásek (Gdaňsk H)
Bohemians 1905
Přišli: Ladislav Almási (Ostrava), Ladislav Krobot (Pardubice), Václav Pilař (Hradec Kr.), Šimon Černý (Příbram NH), David Heidenreich (Hradec Králové), Dominik Javorček (Slavia H)
Odešli: Lukáš Hůlka (Liberec), Yusuf Hilál (Al Salmiya/Kuvajt), Robert Hrubý (Žižkov), Václav Drchal (Pardubice), Ondřej Kukučka (Sparta NH), Milan Ristovski (Bhayangkara/Indon.), Gibril Sosseh (Slavia NH)
FK Teplice
Přišli: Oskars Vientiess (Chrudim), Artem Harža (Daugavpils/Lot.), Marcel Čermák (Dukla), Deny Taraduda (Trnava), Jehor Cykalo (Mielec/Pol. NH), Marek Beránek (Chrudim NH)
Odešli: Denis Halinský, Emmanuel Fully (oba Slavia NH), Benjamin Nyarko (Liberec NH)
FC Zlín
Přišli: Daniel Šmiga (Slavia B), Adam Gaži (Skalica), Frank Appiah (Petržalka), Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B), Ondřej Kukučka (Sparta H), Zvonimir Katalinič (Belupo/Chor.), Simon Polášek (Prostějov NH), El Hadji Ndiaye (Opava NH)
Odešli: Matěj Koubek (Ružomberok), El Hadji Ndiaye (Artis Brno), Lukáš Branecký (Opava H), Jan Kalabiška (Hodonín), Jakub Pešek (Sparta B)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Zachoval (Chrudim NH), Vojtěch Hora (Příbram NH), Filip Špatenka (Liberec H)
Odešli: Dominik Kostka (Ružomberok), Michal Ševčík (Sparta NH), Christophe Kabongo (Plzeň NH)
1. FC Slovácko
Přišli: David Puškáč, David Štěpánek (oba Jablonec), Štěpán Kadlec (Jihlava), Gibril Sosseh (Slavia H), Daniel Kosek (Artis Brno NH), Jocelin Behiratche (Oleksandrija/Ukr.), Jannis Niarchos (Wisla Plock), Lukáš Vorlický (Slavia), Tomáš Král (Mladá Boleslav H), Leoš Prior (Jelgava/Lot.), Pavel Halouska (Petržalka), trenér Jan Jelínek (Slavia B)
Odešli: Tomáš Fryšták, Michael Krmenčík, Petr Reinberk, Vlastimil Daníček a Milan Petržela (všichni konec kariéry), Adonija Ouanda (Slavia NH), Roman Horák (Sparta NH), Tichomir Kostadinov, Tomáš Huk (oba Olomouc NH), Jan Suchan (Jablonec NH), Adrián Fiala (Trenčín NH), Žan Medved (Nyíregyháza/Maď. NH), trenér Roman Skuhravý (Ostrava)
Baník Ostrava
Přišli: Matouš Babka (Opava), Matúš Kmeť (Minnesota/MLS), Dantaye Gilbert (Dukla), Maksym Djačuk (Dynamo Kyjev H), Roan Nogha (Nkufo/Kamerun), Christian Frýdek (Garudayaksa/Indon. NH), Samuel Grygar (Ružomberok NH), Jevhenij Skyba a Aboubacar Traoré (oba Karviná), trenér Roman Skuhravý (Slovácko)
Odešli: Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.), Ladislav Almási (Bohemians), Patrick Kpozo (Ženis Astana), Hamidou Kante (Slavia NH), Srdjan Plavšič (Čenstochová NH), Juan Pablo Ortiz (Juniores FC/Kol. H), Jakub Pira (Karviná H), Matúš Rusnák (Podbrezová H)
Zbrojovka Brno
Přišli: Daniel Vašulín (Brno), Petr Ševčík (Slavia), Jaromír Zmrhal (Apollon Limassol), Lucky Ezeh (Karviná), Lukáš Penxa (Sparta), Erik Hunal (Slavia), Antonín Vaníček (Č. Budějovice), Amadou Dante (Arouca/Por.), Dominik Sváček (Žilina NH), Daniel Kutík (Zlaté Moravce NH), Lukáš Saal, Filip Večeřa (oba Kroměříž NH)
Odešli: Filip Blecha (Česká Lípa), Adam Kronus (Karviná), Stanislav Hofmann, Jan Hellebrand (oba konec kariéry), Lukáš Vorlický (Slavia NH), Daniel Polák (Kroměříž H), Rigino Cicilia
Artis Brno
Přišli: El Hadji Ndiaye (Zlín), Dominik Preisler (Chořov/Pol.), Sacha Komljenovic (Ostrava B), Danijel Kolarič (Subotica/Srb.), Papalelé (Opava), Tadeáš Stoppen (Olomouc H), Adam Petrák (Žižkov), David Šimek (Pardubice), Ismael Sylla (Super Nova/Lot.), Neil Glossoa (Slavia H), Adam Carlén (Excelsior/Niz.), Marek Mach (Kroměříž NH), Martin Rolinek (Chrudim NH), Pavel Sokol a Milan Lutonský (oba Prostějov NH), Alexis Alégué (Jablonec)
Odešli: Tomáš Holý (Ústí nad Labem), Dahman (Qadsia/Kuvajt), Jan Štěrba (konec kariéry), Artem Besedin, Daniel Kosek (Slovácko NH), David Hamansenya, David Osei (oba Leganés NH)
Chorý má v Edenu kontrakt ještě na rok. „Myslím, že s majitelem se naprosto shodujeme v tom, že abychom uvažovali o prodloužení smlouvy, chceme vidět nejdřív minimálně podzimní část bez jediného nesportovního chování. Cítil jsem z Tomáše, že je to jiné než v minulosti. I jeho situace tížila. Přál bych si, aby nám pomohl ke třetímu titulu, abychom si užívali jeho sportovní úspěchy a ne excesy. Zároveň vím, že má jiné nabídky ze zahraničí, možná i lukrativnější, protože Slavia mu navýšení smlouvy nenabízí,“ uvedl Tvrdík.
Útočník Slavie má za sebou opakované prohřešky a v minulé sezoně dostal dva dlouhé tresty. Loni v létě mu disciplinární komise zastavila činnost na šest zápasů za úder do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. V květnu v nedohraném derby byl vyloučen za zásah loktem do obličeje obránce Sparty Asgera Sörensena a dostal rovněž trest na šest utkání. Tři duely mu ještě na startu nové sezony zbývají. Červenou kartu obdržel Chorý v minulé sezoně i za údajné plivnutí směrem k protihráči v zápase s Plzní, komise však úmysl neshledala.
Douděra by měl naopak Eden opustit. „Už před koncem sezony avizoval, že by si chtěl zahrát někde v zahraničí. V tuto chvíli preferuje odchod do zahraničí, objevují se první nabídky. Není to o tom, že by tady nechtěl hrát, ale touží po zahraničí. Děkuju mu za vynikající práci ve Slavii, přejeme mu hodně štěstí a v Edenu je vždy vítán,“ řekl Tvrdík.
Dorley má tři nabídky, Staněk je také na odchodu
Oscar přestoupil do Slavie v létě 2019 z Liberce, kde pak ještě půl roku hostoval. V Edenu působil nepřetržitě od poloviny sezony 2019/20 a postupně se vypracoval v jednu z opor. Osmadvacetiletý liberijský reprezentant v české lize zasáhl do 214 zápasů a zaznamenal 12 gólů.
„Máme široký kádr, povedlo se nám skvěle posílit. Na odchody jsme připraveni. Kdyby mi někdo ještě před rokem řekl, že odchází ze Slavie třeba Oscar, asi jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, byl bych ve smrti. Vůbec bych si to neuměl představit. Dnes řeknu, že to Oskymu přeju. Má rok do konce smlouvy, má asi tři nabídky. Přeju mu hodně úspěchů, jestli mu přestup vyjde,“ řekl Tvrdík.
Staněk přišel předloni v lednu z týmu rivala Viktorie Plzeň a se Slavií získal dva ligové tituly. V minulé sezoně utrpěl zranění a na pozici jedničky ho nahradil Jakub Markovič. V české reprezentaci má třicetiletý gólman na kontě 14 startů, jako brankářská trojka se zúčastnil uplynulého mistrovství světa.
„Příležitost hledat si uplatnění dostali i další hráči jako Jindra Staněk. Máme skvělou alternativu, přišel (Nazar) Domčak, který umí naprosto fantasticky nohama. Myslím, že kombinace Markovič, Domčak bude skvělá, v případě, že Jindrovi vyjde ten přestup. Budeme mít v bráně absolutní špičku,“ prohlásil Tvrdík.