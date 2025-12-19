Asi poprvé v kariéře mu nevadila porážka jeho týmu. A to toho má šestadvacetiletý olomoucký stoper Jan Král za sebou už dost, včetně angažmá v Německu a Belgii. Sigma podlehla doma Lechu Poznaň 1:2 a vypadalo to na konec v Konferenční lize, jenže souhra dalších výsledků ji nakonec přece jen posunula z posledního postupového místa do play-off. Král řekl, že vše se během vteřiny otočilo a tým byl za hrdiny.
Dostávali jsme od fanoušků čoud, a během vteřiny jsme byli za hrdiny, řekl Král
Po závěrečném hvizdu šli hráči se svěšenými hlavami poděkovat fanouškům pod kotel za celosezonní přízeň, protože aktuální stavy na jiných stadionech je posílaly ze hry. Jenže v Aténách se zrodil radikální obrat: Craiova neudržela vedení 2:1, dvěma brankami v nastavení prohrála s AEK 2:3 a vrátila Sigmu na postupovou pozici.
„Dostávali jsme čoud od fanoušků, že jsme prohráli a nepostoupili, a během vteřiny se vše otočilo a byli jsme za hrdiny. Je to krásné a neopakovatelné,“ usmál se Král. „Je hrozně zvláštní slavit prohru. Dostali jsme v zápase dva góly a kdo to viděl, tak musí říct, že jsme si je úplně nezasloužili. Ale takový je fotbal, nahoře je asi někdo, kdo nám to vrátil,“ řekl střelec dvou olomouckých gólů v Konferenční lize.
Sigma měla velké štěstí, trenér Tomáš Janotka přirovnal týmové události posledních týdnů za jízdu na horské dráze, s čímž Král na dálku souhlasil. „Vyplynulo to z celého posledního měsíce, co jsme tady zažívali. Za celý podzim jsme si postup zasloužili, těch sedm bodů jsme museli někde posbírat. Kdybychom třeba neporazili Celje a pak zvítězili na Gibraltaru, měli jsme stejných sedm bodů. Každý to bere jinak,“ řekl Král.
Na konci první půle se dostal do nezáviděníhodné role, protože byl označen za viníka, který vběhl při penaltě do pokutového území předčasně a sudí ji nechal opakovat. „Rozhodčí řekl, že jsem tam byl já, ale měl jsem pocit, že se mnou tam vběhl i hráč Lechu. Akorát já jsem se dostal před něj a odkopl jsem balón,“ popsal.
Penaltovým viníkem se ve dvou případech stal Králův stoperský kolega Abdoulaye Sylla. Guinejský obránce dvakrát zbytečně fauloval, z čehož vznikly dva pokutové kopy. Ten druhý brankář Jan Koutný chytil. Sylla se stal terčem kritiky, ale Král se ho zastal. „Já bych to přetočil. Sylla byl pro nás celý podzim hrozně důležitý a tohle byl jen jeden zápas. Výkony, které podával, byly fantastické, což ocenily i týmy, proti nimž jsme hráli,“ řekl.
Olomouc sice slavila ve čtvrteční noci postup, ale zároveň si připsala pátou prohru v řadě, z nichž tři byly v domácí lize. „Pro mě osobně je domácí liga důležitá o trošku víc, protože z ní můžeme jít do pohárů i příští sezonu. V ní se nám nepovedl závěr, hlavně debakl ve Zlíně je nepříjemný, byla to kaňka za celý půlrok,“ hodnotil Král.
Kabina to podle něj ale celé ustála. „Důkladně jsme si promluvili mezi sebou, tým zafungoval tak, jak by měl. Nebylo to nic osobního a už vůbec ne přehnaného, každý si z toho vzal to, co měl, dnes to bylo vidět,“ poznamenal.
Sigmu čeká lednový los předkola play-off a po něm se dozví, zda bude hrát proti londýnskému Crystal Palace, nebo Lausanne. „Anglie má svoji váhu. Ale já koukám dál, Lausanne je soupeř, přes kterého bychom mohli projít dál,“ přál si Král.