Desítka na dohled. České naděje v bitvě koeficientů po čtvrtku rostou

České kluby po skončení kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Jejich šance na umístění v kýžené elitní desítce však po čtvrtečních odvetách závěrečného 4. předkola vzrostly. Tuzemské týmy ztrácejí necelý půlbod na Polsko, které však bude pokračovat už jen se dvěma zástupci. Na dvanácté Řecko mají české celky náskok téměř bodu. Desátá pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko letos na jaře desátou pozici a již potřetí za sebou získalo místo v hlavní fázi Ligy mistrů přímo, bez nutnosti hrát kvalifikaci. V uplynulých dvou sezonách si rovnou start v základní části prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia.
Na začátku probíhajícího ročníku Česko kleslo na 11. pozici za Polsko. To ale prožilo nepovedené 4. předkolo a přišlo o dva zástupce. V hlavní fázi pohárů bude pokračovat už jen s dvěma z celkových pěti týmů, zatímco Česko bude mít v základní části čtyři kluby. Slavia se představí v Lize mistrů, Sparta s Plzní v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.
Poláci mají po skončení kvalifikace na 11. příčku nepatrný náskok 0,4 bodu a je prakticky vyloučené, že by s polovičním počtem týmů umístění udrželi. Hlavním českým soupeřem v boji o elitní desítku tak nejspíš bude dvanácté Řecko, které se v hlavní fázi rovněž představí se čtyřmi celky, navíc stejně rozloženými v jednotlivých soutěžích.
Přečtěte si také
Čihák: Kdyby to bylo na penalty, neřekneme nic. Tohle ale bolí
Červ: Byl to největší zážitek, co jsem v Plzni za tři roky zažil
Bláznivý večer v Plzni, Viktoria si po epickém obratu zahraje Evropskou ligu
Jablonec urval vítězství nad Rangers po penaltách, Hradec ztratil naději v závěru prodloužení
Řecko, Dánsko... Kdo číhá za zády?
Jihoevropská země bude mít po jednom zástupci v Lize mistrů a v Konferenční lize a po dvou v Evropské lize. Česko drží před Řeky náskok 0,913 bodu a ideálně tak potřebuje minimálně kopírovat v jednotlivých soutěžích výsledky soupeřových celků. Obě země dělí zisk stejným počtem účastníků v pohárové sezoně – pěti. Česko mohlo mít pozici ještě výrazně lepší, pokud by Hradec Králové ve čtvrtek v Konferenční lize v přímém souboji smolně nevypadl po prodloužení odvety s Panathinaikosem Athény.
Třinácté Norsko ztrácí na 11. pozici už přes šest bodů, navíc hned dva jeho zástupci budou hrát v nejsilnější Lize mistrů, kde je obtížnější dosahovat na úspěšné výsledky. Nebezpečnější by tak mohlo být čtrnácté Dánsko. Seveřané sice mají na Česko manko téměř šest a půl bodu, ve hře jim ale zůstaly všechny čtyři celky. Navíc se kompletně představí v papírově nejslabší Konferenční lize. Na deváté Turecko ztrácejí Češi už téměř pět bodů a je prakticky vyloučeno, že by ho v tomto ročníku mohli dohnat.
V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dál a v Lize mistrů také za samotný start v základní části. Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.