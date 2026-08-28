Čihák: Kdyby to bylo na penalty, neřekneme nic. Tohle ale bolí

Filip Čihák po vypadnutí ve 4. předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem těžce kousal některá rozhodnutí německého sudího Saschy Stegemanna ze závěru odvetného utkání, které řecký celek vyhrál 2:1 díky penaltě na konci prodloužení. Sedmadvacetiletý domácí obránce byl přesvědčený o tom, že ve 102. minutě vstřelil regulérní gól, Východočeši podle něj navíc mohli zahrávat pokutový kop.
Panathinaikos poslal do vedení v 72. minutě hlavou Cyriel Dessers, Hradec ale stejně jako v úvodním duelu (2:2) dokázal v nastavení srovnat, prosadil se Vladimír Darida.
V prodloužení měli domácí jasně navrch a několikrát byli blízko obratu. Ve 102. minutě Čihák dokonce skóroval, sudí ale odpískal jeho předchozí faul na Davideho Calabriu.
„Myslím si, že tam žádný faul nebyl, ale bohužel to rozhodčí nenechal ani dohrát. Na míči jsme byli ve stejný čas, jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky. Takže úplně nevím, jaký faul tam mohl být,“ řekl Čihák.
V úplném závěru prodloužení Elione Neto přišlápl ve vápně Desserse a Stegemann po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu, kterou proměnil sám faulovaný.
Domácí si ještě vytvořili tlak a po standardní situaci měl na hlavě vyrovnání brankář Adam Zadražil, ale míč z čáry odrazil mimo tři tyče záložník Adriano Jagušič.
„Prý to byla ruka, ale nejsem rozhodčí, abych to posuzoval,“ podotkl Čihák. „Bylo to emočně složité. Kdyby to bylo aspoň na penalty, tak neřekneme nic. Ale takhle to hrozně bolí,“ přidal.
V hektickém závěru lítaly z hlediště na hrací plochu kelímky od pití a po konci utkání došlo ke strkanicím mezi oběma tábory. Německé rozhodčí vyprovodil do kabin ohlušující pískot a pokřik „UEFA mafia“.
„Hráč Panathinaikosu nakopl flašku na naše fanoušky a já cítil zodpovědnost je trochu bránit. Tak jsme tam běželi, udělaly se tam možná nějaké lehké rvačky. Ale pak už to bylo v klidu. Je to tak, jak to je,“ hledal Čihák těžko slova.
Votroci ve 2. předkole Evropské ligy vyřadili norské Tromsö a následně vypadli s Besiktasem. V odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy byli blíž postupu než řecký soupeř, favorita ale nezdolali.
„Dostali jsme gól ze standardky a pak jsme zapnuli na úplně jiné obrátky. Za těch posledních dvacet minut a celé prodloužení jsme měli dát dvě tři branky a byl klid,“ litoval Čihák.
„Všech šest zápasů jsme odehráli kvalitně. Ukázali jsme, že do Evropy patříme. Fanoušci nám po zápase říkali, že nám děkují za cestu Evropou, že to s námi mohli prožít. Doufám, že jim ty zážitky vydrží napořád,“ dodal.