Červ: Byl to největší zážitek, co jsem v Plzni za tři roky zažil

Plzeňský Lukáš Červ označil vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad v odvetě 4. předkola Evropské ligy a postupový obrat za dosud největší zážitek od příchodu do klubu. Pětadvacetiletý český reprezentant vyzdvihl přínos nového trenéra Radoslava Kováče, který mužstvo nabil energií. Víru v obrat dal Červovi i úterní postup LASK Linec v Lize mistrů přes Celtic Glasgow po téměř stejném průběhu.
Červ přestoupil do Plzně předloni v lednu a s Viktorií už zažil v pohárech čtvrtfinále Konferenční ligy či osmifinále Evropské ligy, velkolepý obrat s Crvenou zvezdou po venkovní porážce 0:3 ale vše předčil. „Neuvěřitelná atmosféra. Asi určitě největší zážitek, co jsem tady za ty necelé tři roky zažil. Už před týdnem jsem ale říkal, že je to možné obrátit, když asi úplně všechno změníme. Ty emoce, které vypukly jak na hřišti, tak pak v kabině, to bylo krásné,“ řekl Červ.
Jeho tým viditelně pozvedl nový kouč Kováč, který teprve o víkendu nahradil odvolaného Martina Hyského. „Vždy, když se změní trenér, není to jednoduché téma. Je to v podstatě práce nás hráčů na hřišti. Vždy je to impuls a ten impuls přinesli trenéři veliký. V podstatě do nás jenom dávali energii a moc ani neřešili nějaké taktické věci. Samozřejmě jsme měli taktickou přípravu, změnili jsme trošku bránění, presink. Ale furt opakovali, že základ bude energie. Ať chytneme lidi, ať chytneme hlavně sebe a furt nám opakovali, že to je možné zvládnout,“ líčil Červ.
V úterý Linec v kvalifikaci Ligy mistrů po venkovní prohře 0:3 rovněž 5:1 po prodloužení porazil doma v odvetě Celtic. „Těm hráčům, kteří třeba předtím nevěřili, to ukázalo, že je to fakt možné. Když to zvládl LASK Linec, tak my to zvládli o dva dny později,“ konstatoval Červ.
Nezvyklou roli sehrál brankář Viktorie Florian Wiegele, který v nastavení za stavu 3:1 vyrazil podpořit závěrečný nápor do soupeřova vápna a po faulu na svou osobu naprosto ojediněle vybojoval penaltu. „Řekl jsem mu, že spadl jak hruška. Že má 105 kilo, dva a půl metru a fláknul tam sebou,“ vtipkoval Červ. „Ne, vážně, jasná penalta. Fločko se tam dobře utrhnul a soupeř ho prostě držel. Buďme rádi, že Fločko takhle do toho šel,“ doplnil Červ.
Viktoria poprvé v klubové historii otočila v pohárech dvojzápas po úvodní prohře venku o tři góly. „Vůbec jsem o tom nevěděl, je to krásné. Už vloni proti Glasgow Rangers jsme to měli blízko, nechybělo mnoho. Připomínali jsme si ten zápas. Měli jsme snad 20 až 30 střel, fakt jsme je valili. Položil nás jeden gól, co jsme dostali. Ten první zápas se nám tehdy také hrubě nevyvedl, pak to byl kousek to tady otočit. Říkali jsme si, že když to minule nevyšlo, vyjde to tentokrát,“ řekl Červ.
Jeho tým se může těšit na osmičku soupeřů v hlavní fázi Evropské ligy, v osudí je několik anglických či italských klubů. „Když to vidím, vypadá to trošku jako Liga mistrů. Dnes ráno mi psal Šulcík (Pavel Šulc), ať to zvládneme a ať se potkáme. Doufám, že dostaneme Lyon. Hanzoš (tiskový mluvčí Václav Hanzlík) říkal, že chce Juventus Turín. Tak zatím tyhle dva. Určitě na los budeme společně koukat s klukama,“ dodal Červ.